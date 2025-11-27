Τουρκία: Η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση δεν έχει τη δικαιοδοσία να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις – Η αντίδραση στην υπογραφή ΑΟΖ Κύπρου – Λιβάνου

«Μονομερείς ενέργειες» χαρακτηρίζει την υπογραφή της συμφωνίας για την οριοθέτηση ΑΟΖ από την Κύπρο και τον Λίβανο το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, όπως μετέδωσε το turkiyetoday.com.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη (27/11) σχολιάζει πως «από το 2003, η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση Νότιας Κύπρου (ΕΚΕΚΑ) υπογράφει διμερείς συμφωνίες με παράκτιες χώρες της περιοχής σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών γύρω από το νησί της Κύπρου, αγνοώντας τους Τουρκοκύπριους» οι οποίοι, όπως αναφέρει «αποτελούν το κυρίαρχο ισότιμο στοιχείο του νησιού της Κύπρου».

Αναφερόμενη στην συμφωνία που υπεγράφη με τον Λίβανο, η Άγκυρα παραδέχεται ότι «η περιοχή που αποτελεί αντικείμενο της εν λόγω συμφωνίας βρίσκεται εκτός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο», ωστόσο σχολιάζει πως «η χώρα μας προσεγγίζει το ζήτημα στο πλαίσιο του Κυπριακού και των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων».

«Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση δεν εκπροσωπεί τους Τουρκοκύπριους ή ολόκληρο το νησί και δεν έχει την δικαιοδοσία να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις που αφορούν σε ολόκληρο το νησί» αναφέρει μεταξύ άλλων και μάλιστα καλεί τη διεθνή κοινότητα και τις χώρες της περιοχής «να μην υποστηρίξουν τα μονομερή» όπως τα χαρακτηρίζει «βήματα της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης».

«Η Τουρκία, μαζί με την ΤΔΒΚ, θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων» καταλήγει η ανακοίνωση.