Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Μελισσάνθη πληγώνεται ανεπανόρθωτα κι ο γάμος της Ιουλίας κρέμεται από μία κλωστή

Η Μελισσάνθη καταρρακώνεται επειδή δεν θα γίνει τελικά μητέρα του παιδιού της Χλόης, ενώ ο Άγγελος αποφασίζει να φύγει, στο νέο επεισόδιο της σειράς “Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι” απόψε στις 22:30 στον Alpha.
Ο Φωκάς δείχνει στον πατέρα του τις φωτογραφίες γεγονός που πονηρεύει τον Κυριάκο, ενώ παράλληλα η Ιουλία απειλεί τον Κίμωνα, να φύγει μια και καλή από τη ζωή τους.
Η Ασπασία αποφασίζει, να συνεχίσει με τον Μίμη ως αφεντικό, όμως σύντομα μαθαίνει πως το νέο μαγαζί που ετοιμάζει θα είναι εκτός Καλαμάτας. Αποχαιρετισμοί και συγκινήσεις στον θίασο, όταν η Πολυξένη και η Μάρθα ετοιμάζονται, να αναχωρήσουν για Αθήνα.
Στις εφημερίδες τα νέα αναφέρουν την εξαφάνιση φαντάρων, μεταξύ αυτών και ο Νικήτας.
Η Μαγδαληνή έχει έντονες αντιδράσεις στην προοπτική, να χρειαστεί να εγκαταλείψει τις σπουδές της εξαιτίας του γάμου.
Ο Φωκάς είναι σίγουρος για την απιστία της γυναίκας του:
Ο Αχιλλέας μεθυσμένος αναστατώνει το μαγαζί του Μίμη:
Η Μελισσάνθη, απελπισμένη, κάνει ένα τηλεφώνημα που δεν πρέπει:
