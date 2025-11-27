Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Μελισσάνθη πληγώνεται ανεπανόρθωτα κι ο γάμος της Ιουλίας κρέμεται από μία κλωστή

Νάντια Ρηγάτου

Media

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Μελισσάνθη πληγώνεται ανεπανόρθωτα κι ο γάμος της Ιουλίας κρέμεται από μία κλωστή

Η Μελισσάνθη καταρρακώνεται επειδή δεν θα γίνει τελικά μητέρα του παιδιού της Χλόης, ενώ ο Άγγελος αποφασίζει να φύγει, στο νέο επεισόδιο της σειράς “Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι” απόψε στις 22:30 στον Alpha.

Ο Φωκάς δείχνει στον πατέρα του τις φωτογραφίες γεγονός που πονηρεύει τον Κυριάκο, ενώ παράλληλα η Ιουλία απειλεί τον Κίμωνα, να φύγει μια και καλή από τη ζωή τους.

Η Ασπασία αποφασίζει, να συνεχίσει με τον Μίμη ως αφεντικό, όμως σύντομα μαθαίνει πως το νέο μαγαζί που ετοιμάζει θα είναι εκτός Καλαμάτας. Αποχαιρετισμοί και συγκινήσεις στον θίασο, όταν η Πολυξένη και η Μάρθα ετοιμάζονται, να αναχωρήσουν για Αθήνα.

Στις εφημερίδες τα νέα αναφέρουν την εξαφάνιση φαντάρων, μεταξύ αυτών και ο Νικήτας.

Η Μαγδαληνή έχει έντονες αντιδράσεις στην προοπτική, να χρειαστεί να εγκαταλείψει τις σπουδές της εξαιτίας του γάμου.

 Δείτε εδώ τα sneak peeks του αποψινού επεισοδίου

Ο Φωκάς είναι σίγουρος για την απιστία της γυναίκας του:

Ο Αχιλλέας μεθυσμένος αναστατώνει το μαγαζί του Μίμη: 

Η Μελισσάνθη, απελπισμένη, κάνει ένα τηλεφώνημα που δεν πρέπει:

 Δείτε εδώ το trailer:

14:25 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

