Κρήτη: Σήμερα η κηδεία του 19χρονου Ραφαήλ που έχασε την ζωή του έπειτα από έκρηξη χειροβομβίδας

Σήμερα (28/11) θα τελεστεί η κηδεία του 19χρονου Ραφαήλ, ο ο οποίος έχασε τη ζωή του ύστερα από έκρηξη χειροβομβίδας σε πεδίο βολής στη Ρόδο.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί στις 11:00 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι.

Υπενθυμίζεται πως με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις από σήμερα, από Τέταρτη 26 Νοεμβρίου έως και σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Συντετριμμένος ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ – «Το παιδί μου έφυγε χαρούμενο»

«Εμένα με ενδιαφέρει που το παιδί μου έφυγε χαρούμενο, τον είδα, κούκλος ήταν, έτσι θα τον θυμάμαι». Αυτό δήλωσε ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ, λίγη ώρα αφότου επέστρεψε στο σπίτι του στο Τυμπάκι, με τη σορό του γιού του, σύμφωνα με το creta24.gr.

Εμφανώς συντετριμμένος, μίλησε για τις τελευταίες στιγμές που πέρασε μαζί με τον γιο του στη Ρόδο, μία μέρα πριν από την άσκηση που θα μετατρεπόταν σε τραγωδία. «Είμαι μπορώ να πω ”χαρούμενος” γιατί το παιδί μου γιατί πριν φύγω την Τρίτη, μου είπε με ένα χαμόγελο: ”Μπαμπά αύριο θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες”. Τον ρώτησα ”θα ρίξεις και εσύ;”. ”Σιγά μη χάσω το πανηγύρι” μου είπε, ήταν πολύ χαρούμενος, ενθουσιασμένος», δήλωσε.

Το μυαλό του πατέρα του, «τρέχει» συνεχώς και στον 39χρονο επιλοχία που έχει τραυματιστεί βαρύτατα και δίνει μάχη για τη ζωή του στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε.

«Σκέφτομαι και το παλικάρι το άλλο που είμαι στο νοσοκομείο. Είναι κρίσιμη η κατάστασή του. Εύχομαι από την καρδιά μου να πάνε όλα καλά και με αυτό το παιδί. Έχει δύο παιδιά, συμπάσχω μαζί τους», τόνισε ακόμα.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο σοβαρός τραυματισμός και ο ακρωτηριασμός του 39χρονου στο δεξί χέρι δείχνουν ότι πιθανότατα κρατούσε τη χειροβομβίδα τη στιγμή της έκρηξης, σύμφωνα με το Star. Ο 19χρονος βρισκόταν πολύ κοντά του, σχεδόν μέσα στη θραυσματική δέσμη, με αποτέλεσμα να δεχθεί το μεγαλύτερο μέρος των θραυσμάτων και να χάσει ακαριαία τη ζωή του.