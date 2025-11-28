Κακοκαιρία Adel: Κλειστά τα σχολεία σήμερα και στον δήμο Διονύσου – Η ανακοίνωση

Enikos Newsroom

κοινωνία

σχολεία-Κακοκαιρία Φίλιππος

Κλειστά θα είναι σήμερα τα σχολεία και στον Διόνυσο, λόγω της κακοκαιρίας Adel που πλήττει την Αττική.

«Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα όλες οι σχολικές δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας θα είναι κλειστές, λόγω της κακοκαιρίας Adel που πλήττει έντονα την Αττική.

Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται από το πρωί δημιουργούν προβλήματα, με αποτέλεσμα ο Δήμος να δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και οικογενειών.

Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται ήδη σε κόκκινο συναγερμό και επιχειρεί σε όλο το εύρος των δημοτικών ενοτήτων, παρακολουθώντας προσεκτικά κάθε εξέλιξη του φαινομένου.

Παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Λίγη ώρα αργότερα, ο δήμος Διονύσου προχώρησε σε νεότερη ενημέρωση για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

«Ο Δήμος Διονύσου ενημερώνει ότι οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά σήμερα.

Αντίθετα, οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστές, καθώς οι έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις δημιουργούν

ζήτημα ασφάλειας για τα παιδιά που αυλίζονται κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος.

Η απόφαση ελήφθη προληπτικά, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι ολισθηρότητας και ατυχημάτων στους αύλειους χώρους.

Οι υπηρεσίες του Δήμου και η Πολιτική Προστασία βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, παρακολουθώντας την εξέλιξη της κακοκαιρίας και παρεμβαίνοντας όπου απαιτείται».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η κρυφή κρίση του HIV στην Ευρώπη: Μια σιωπηλή απειλή που μεγαλώνει-Τι γίνεται στην Ελλάδα

Τι προειδοποιεί ειδικός του Harvard για όσους πίνουν τσάι

Black Friday: Τι πρέπει να γνωρίζετε για να κάνετε πιο συμφέρουσες αγορές – Πότε θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Έτσι θα λειτουργήσει η Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή και τον Έλεγχο της Αγοράς – Τι είπε ο Θεοδωρικάκος

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:28 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Adel: Βίντεο από shelf cloud στα νότια προάστια

Ένα εντυπωσιακό βίντεο δημοσίευσε η σελίδα Forecast Weather από την Antzy Vakou, όπου φαίνεται...
09:17 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Adel: Γιατί «πλημμύρισε» η Αθήνα με 40 χιλιοστά βροχής – Η ανάλυση Κολυδά

Η Αθήνα «πλημμύρισε» με 40 χιλιοστά βροχής, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς εξ...
09:13 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Φρίκη στη Ρόδο: Συνελήφθη 55χρονος έπειτα από καταγγελία της 31χρονης κόρης του για αιμομιξία

Φρίκη προκαλούν τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας στη Ρόδο, όπου μία 31χρονη Ελληνίδα κατ...
09:08 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Adel: «Ποτάμια» οι δρόμοι στη λεωφόρο Ποσειδώνος – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Η κακοκαιρία Adel «σφυροκοπά» από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (28/11), την Αττική, ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»