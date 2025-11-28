Κακοκαιρία Adel: Κλειστά τα σχολεία σήμερα και στον δήμο Διονύσου – Η ανακοίνωση

Κλειστά θα είναι σήμερα τα σχολεία και στον Διόνυσο, λόγω της κακοκαιρίας Adel που πλήττει την Αττική.

«Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα όλες οι σχολικές δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας θα είναι κλειστές, λόγω της κακοκαιρίας Adel που πλήττει έντονα την Αττική.

Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται από το πρωί δημιουργούν προβλήματα, με αποτέλεσμα ο Δήμος να δίνει απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και οικογενειών.

Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται ήδη σε κόκκινο συναγερμό και επιχειρεί σε όλο το εύρος των δημοτικών ενοτήτων, παρακολουθώντας προσεκτικά κάθε εξέλιξη του φαινομένου.

Παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Λίγη ώρα αργότερα, ο δήμος Διονύσου προχώρησε σε νεότερη ενημέρωση για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

«Ο Δήμος Διονύσου ενημερώνει ότι οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά σήμερα.

Αντίθετα, οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστές, καθώς οι έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις δημιουργούν

ζήτημα ασφάλειας για τα παιδιά που αυλίζονται κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος.

Η απόφαση ελήφθη προληπτικά, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι ολισθηρότητας και ατυχημάτων στους αύλειους χώρους.

Οι υπηρεσίες του Δήμου και η Πολιτική Προστασία βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, παρακολουθώντας την εξέλιξη της κακοκαιρίας και παρεμβαίνοντας όπου απαιτείται».