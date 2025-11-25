Τηλεθέαση (24/11): Ποιοι κυριάρχησαν στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Η πρωινή ζώνη συνεχίζει να παρουσιάζει έντονο ανταγωνισμό, με τις εκπομπές να διεκδικούν καθημερινά την προσοχή τόσο του δυναμικού κοινού όσο και του γενικού συνόλου.

Στις τελευταίες μετρήσεις της τηλεθέασης, η «Super Κατερίνα» κατέγραψε σημαντική πρωτιά στο δυναμικό κοινό, ενώ οι «Αταίριαστοι» διατήρησαν την κυριαρχία τους στο γενικό σύνολο, αποδεικνύοντας τη σταθερή τους απήχηση.

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό Αταίριαστοι 18.4% Super Κατερίνα 13.4% Το Πρωινό 13.4% Buongiorno 11.8% 10 παντού 8.5% Breakfast@star 5.4% Πρωίαν σε είδον 3.1%

Δυναμικό Κοινό