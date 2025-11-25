Τηλεθέαση (24/11): Ποιοι κυριάρχησαν στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Η πρωινή ζώνη συνεχίζει να παρουσιάζει έντονο ανταγωνισμό, με τις εκπομπές να διεκδικούν καθημερινά την προσοχή τόσο του δυναμικού κοινού όσο και του γενικού συνόλου.
Στις τελευταίες μετρήσεις της τηλεθέασης, η «Super Κατερίνα» κατέγραψε σημαντική πρωτιά στο δυναμικό κοινό, ενώ οι «Αταίριαστοι» διατήρησαν την κυριαρχία τους στο γενικό σύνολο, αποδεικνύοντας τη σταθερή τους απήχηση.
Γενικό Σύνολο
|Εκπομπή / Σειρά
|Ποσοστό
|Αταίριαστοι
|18.4%
|Super Κατερίνα
|13.4%
|Το Πρωινό
|13.4%
|Buongiorno
|11.8%
|10 παντού
|8.5%
|Breakfast@star
|5.4%
|Πρωίαν σε είδον
|3.1%
Δυναμικό Κοινό
|Εκπομπή / Σειρά
|Ποσοστό
|Super Κατερίνα
|17%
|Buongiorno
|14.9%
|Αταίριαστοι
|9%
|Το Πρωινό
|8.7%
|Breakfast@star
|5.7%
|Πρωίαν σε είδον
|3.3%
|10 παντού
|3.1%