Τηλεθέαση (23/11): Η μάχη για την πρώτη θέση στην prime time

Σταθερή η δυναμική των προγραμμάτων και αυτή την εβδομάδα, με το The Voice να προηγείται στο Δυναμικό Κοινό, ενώ στο Γενικό Σύνολο την κορυφή στην τηλεθέαση κατακτά το Μια νύχτα μόνο.

Οι σειρές και τα ψυχαγωγικά προγράμματα κινούνται σε ανταγωνιστικά ποσοστά, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό Μια νύχτα μόνο 20,1% The Voice 19,9% Γη της Ελιάς 18,2% IQ160 11,8% Τα φαντάσματα 11,1% Ο Δικαστής 7,1%

Δυναμικό Κοινό