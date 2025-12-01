Τροχαίο στην Αρτέμιδα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 29χρονο οδηγό να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα λίγο πριν από τη φονική σύγκρουση – Το ποινικό παρελθόν του 

Σύνοψη από το

  • Βαρύ είναι το ποινικό παρελθόν του 29χρονου οδηγού που προκάλεσε το τροχαίο στην Αρτέμιδα, έχοντας συλληφθεί 6 φορές στο παρελθόν για ναρκωτικά και κλοπές.
  • Νέο βίντεο ντοκουμέντο δείχνει το ΙΧ του δράστη να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα 500 μέτρα πριν από την φονική σύγκρουση.
  • Η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου θύματος υποβλήθηκε σε επέμβαση και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τροχαίο στην Αρτέμιδα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 29χρονο οδηγό να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα λίγο πριν από τη φονική σύγκρουση – Το ποινικό παρελθόν του 

Βαρύ είναι το ποινικό παρελθόν του 29χρονου οδηγού που προκάλεσε το τροχαίο στην Αρτέμιδα, στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 24χρονος και τραυματίστηκαν η μητέρα, η αδελφή και η σύντροφός του. Νέο βίντεο ντοκουμέντο με το ΙΧ του δράστη λίγο πριν από τη σύγκρουση, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του ΑΝΤ1, ο δράστης, παρά του 29 του χρόνια είχε συλληφθεί 6 φορές στο παρελθόν για ναρκωτικά και κλοπές.

Συγκεκριμένα, όταν ήταν 13 ετών, συνελήφθη στη Λούτσα έπειτα από καταγγελία για κλοπή δίκυκλου, ενώ το 2015 συνελήφθη 2 φορές, μια για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και μια δεύτερη για κατοχή ναρκωτικών. Δύο χρόνια αργότερα, το 2017 συλλαμβάνεται και πάλι για διακίνηση ναρκωτικών.

Το 2022 σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία πάλι για κατοχή ναρκωτικών και λίγο αργότερα για ηλεκτρονικές απάτες. Τέλος, το 2020 είχε εμπλακεί και πάλι σε τροχαίο, όπου ο συνοδηγός του τότε, είχε τραυματιστεί σοβαρά.

Το νέο βίντεο ντοκουμέντο 

Κι όμως, παρά το παλαιότερο τροχαίο στο οποίο παραλίγο να σκοτωθεί ο συνοδηγός του, ο 29χρονος συχνά υποτροπίαζε. Σε νέο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1, φαίνεται το ΙΧ του δράστη 500 μέτρα πριν από την φονική σύγκρουση, να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Ο 29χρονος οδηγός πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της επικίνδυνης οδήγησης, από την οποία επήλθε θάνατος και το πλημμέλημα της σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή. Παραπέμφθηκε σε ανακριτή, στον οποίο θα οδηγηθεί την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχει πει τίποτα στις Αρχές, εκτός από τις αναφορές που έκανε στο παλιό του τροχαίο πριν από 5 χρόνια.

Oι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για το δυστύχημα.

Δείτε το βίντεο:

Συντετριμμένος ο πατέρας του 24χρονου

Συντετριμμένος είναι ο πατέρας του άτυχου 24χρονου, ο οποίος σκοτώθηκε στο τροχαίο. Ο άτυχος Σωτήρης είναι εγγονός του ιδιοκτήτη αλυσίδας καταστημάτων σοκολάτας «Leonidas», σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

«Έμαθα την επόμενη ημέρα το πρωί τι έγινε. Μένω στην επαρχία και ήρθε ο αδελφός μου και με πήρε. Δεν έχω καταλάβει τι έγινε. Η κοπέλα του κινδυνεύει. Η πρώην σύζυγός μου και η κόρη μου βγήκαν από το νοσοκομείο, αλλά είναι όλοι σε χάλια κατάσταση» είπε ο πατέρας του θύματος.

Όπως είπε ο ίδιος, «ο Σωτηράκης έφυγε, έκανε μεταπτυχιακό, έμενε στο Βέλγιο. Είχε έρθει για δυο ημέρες γιατί ορκιζόταν η κοπέλα του– αυτή που βρίσκεται στο νοσοκομείο- και κάποιος έπεσε πάνω στα παιδιά μου. Ένας άγγελος έφυγε».

Η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου υποβλήθηκε σε επέμβαση για τις σοβαρές κακώσεις που υπέστη και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες.

21:35 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

