Νοσοκομείο Λαμίας: Έδωσαν εξιτήριο σε 56χρονο και λίγες ώρες μετά πέθανε – Διατάχθηκε ΕΔΕ 

  • Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί ο αιφνίδιος θάνατος ενός 56χρονου επιχειρηματία, λίγες ώρες αφότου έλαβε εξιτήριο από το Νοσοκομείο Λαμίας, παρά τους έντονους πόνους στο στήθος και τη βραδυκαρδία που παρουσίαζε.
  • Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ως αιτία θανάτου τον καρδιακό επιπωματισμό, συνεπεία ρήξης διαχωριστικού ανιούσης αορτής, κατάσταση που απαιτεί άμεση χειρουργική αντιμετώπιση.
  • Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση για το περιστατικό, ενώ η σύντροφος του θύματος έχει ήδη κινηθεί νομικά.
Σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση επείγοντος καρδιολογικού περιστατικού στο Νοσοκομείο Λαμίας προκαλεί ο αιφνίδιος θάνατος ενός 56χρονου επιχειρηματία, λίγες ώρες αφότου έλαβε εξιτήριο, παρά τους έντονους πόνους στο στήθος και τη βραδυκαρδία που παρουσίαζε. Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια, διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση για το περιστατικό.

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου, όταν ο 56χρονος ξεκίνησε να αισθάνεται έντονο πόνο στο στήθος, στο σπίτι του στη Λαμία. Με τους παλμούς του να έχουν πέσει στους 48, η σύντροφός του, τον μετέφερε άμεσα σε ιδιώτη καρδιολόγο. Το καρδιογράφημα έδειξε ανησυχητικούς δείκτες και βραδυκαρδία, με τον γιατρό να συστήνει άμεση μετάβαση στα επείγοντα του νοσοκομείου για περαιτέρω έλεγχο.

Λίγο μετά τις 19:00, ο άτυχος άνδρας έφτασε στο Νοσοκομείο Λαμίας και υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων. Σύμφωνα με τη σύντροφό του, οι παλμοί του παρέμεναν στους 48, ενώ οι πόνοι στο στήθος δεν είχαν υποχωρήσει.

Η ίδια καταγγέλλει ότι ο καρδιολόγος του ζήτησε να κινήσει τα πόδια «σαν ποδήλατο», ώστε να ανέβει ο καρδιακός ρυθμός. Παρά τα συμπτώματα, περίπου τα μεσάνυχτα οι γιατροί τον έστειλαν σπίτι του με εξιτήριο.

Κατέρρευσε λίγες ώρες μετά – Άκαρπες οι προσπάθειες ΚΑΡΠΑ

Οι πόνοι, ωστόσο συνεχίστηκαν και ήταν έντονοι. Δυστυχώς, τις πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας ο 56χρονος έχασε τις αισθήσεις του, ενώ ακούστηκε και ένας έντονος ρόγχος. Η σύντροφός του προσπάθησε απεγνωσμένα να τον επαναφέρει με ΚΑΡΠΑ, όμως χωρίς αποτέλεσμα. Στις 05:55, ο γιατρός του ΕΚΑΒ διαπίστωσε τον θάνατό του.

Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ως αιτία θανάτου τον καρδιακό επιπωματισμό, συνεπεία ρήξης διαχωριστικού ανιούσης αορτής.

Πρόκειται για κατάσταση όπου η αορτή ρήγνυται και το αίμα πλημμυρίζει τον περικαρδιακό χώρο, εμποδίζοντας την καρδιά να λειτουργήσει. Η αντιμετώπιση πρέπει να είναι άμεση και χειρουργική – διαφορετικά ο θάνατος είναι αναπόφευκτος.

Η σύντροφος του 56χρονου επιχειρηματία, που όπως φαίνεται έφυγε άδικα από τη ζωή, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Αποκαλύψεις» είπε μεταξύ άλλων: «Οι γιατροί καθόντουσαν στον γκισέ, μόνο τα ποτά έλειπαν από πάνω, μέσα στα γέλια. Οι ασθενείς ήταν μόνοι τους γύρω ξαπλωμένοι με ανοιχτό το στόμα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αφού έφυγε από τη ζωή ο σύντροφός μου, ο γιατρός βγήκε να με συλλυπηθεί και όταν με ρώτησε εάν θα κάνω ιατροδικαστική εξέταση και του είπα φυσικά, πάνιασε, άσπρισε».

Σημειώνεται ότι η σύζυγος του θύματος, έχει ήδη κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου για τον θάνατό του, με τον καρδιολόγο που τον εξέτασε να συλλαμβάνεται. Στη συνέχεια ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος.

 

