Έκλεισαν οι κάλπες στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών – Πόσοι ψήφισαν

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

Έκλεισαν πριν από λίγο οι κάλπες στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Συνολικά ψήφισαν 13.835 μέλη.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, συνολικά 51 πρόεδροι Δικηγορικών Συλλόγων εξελέγησαν από τον α΄ γύρο των χθεσινών εκλογών στους 63 Συλλόγους της χώρας, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι 28 εξ αυτών έλαβαν το 100% των ψήφων, καθώς ήταν μοναδικοί υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια. Σε 9 Δικηγορικούς Συλλόγους η διαδικασία θα συνεχιστεί με επαναληπτικές εκλογές, καθώς κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πότε η ερωτική εμμονή μπορεί να είναι σημάδι διαταραχής προσωπικότητας – Ειδικός απαντά

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Μήνυμα ΙΣΑ για σεβασμό, πρόληψη και πρόσβαση στην υγεία

Καταστήματα: Με φειδώ οι αγορές των πολιτών το 3ήμερο των εκπτώσεων – Δυσαρέσκεια των εμπόρων της Θεσσαλονίκης για την αγορ...

Νέο σχήμα Γεωγραφικών Ενδείξεων της Ε.Ε.: Ευκαιρίες για Έλληνες παραγωγούς βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:38 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από 2 έως 5 Δεκεμβρίου λόγω εργασιών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών θα εφαρμοστούν από 2 έως 5 Δεκεμβρίου επί της ...
19:33 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Απέκλεισαν με τα τρακτέρ τους το τελωνείο των Ευζώνων

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και οι αγρότες του νομού Κιλκίς, οι οποίοι απέκλεισαν το τ...
19:27 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες: Ενισχύονται τα μπλόκα με νέα τρακτέρ – Τι αποφασίστηκε στη συνέλευση στη Νίκαια

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (1/12) συνέλευση των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας,...
19:15 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

ΔΟΕ: Στάση εργασίας και συγκέντρωση στο υπουργείο Παιδείας στις 5 Δεκεμβρίου

Σε συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Παιδείας καλεί για την ερχόμενη Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 202...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»