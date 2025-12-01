Έκλεισαν οι κάλπες στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών – Πόσοι ψήφισαν

Έκλεισαν πριν από λίγο οι κάλπες στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Συνολικά ψήφισαν 13.835 μέλη.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, συνολικά 51 πρόεδροι Δικηγορικών Συλλόγων εξελέγησαν από τον α΄ γύρο των χθεσινών εκλογών στους 63 Συλλόγους της χώρας, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι 28 εξ αυτών έλαβαν το 100% των ψήφων, καθώς ήταν μοναδικοί υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια. Σε 9 Δικηγορικούς Συλλόγους η διαδικασία θα συνεχιστεί με επαναληπτικές εκλογές, καθώς κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία.