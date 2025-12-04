Πλεύρης: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να επιτρέψει στους αγρότες να κόψουν τη χώρα στα δύο

Σύνοψη από το

  • Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, σχολίασε την παρουσία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, εκφράζοντας την απορία του για τα χειροκροτήματα των στελεχών της Αριστεράς.
  • Ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι «δεν νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας μπορεί να κερδίσει κάτι από μια λογική μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, δυσφορία μερίδας πολιτών».
  • Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο υπουργός δήλωσε πως «αν υπάρξει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και οι αγρότες αποφασίσουν να κόψουν τη χώρα στα δύο», η κυβέρνηση «θα πρέπει να αντιδράσει δυναμικά και να το αποτρέψει».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Θάνος Πλεύρης

«Εγώ δεν πήγα, αλλά πιστεύω ότι αν πήγαινα, θα με είχαν βάλει να καθίσω σε καλύτερη θέση από τον εξώστη στον οποίο έβαλαν τον Φάμελλο και τον Χαρίτση», σχολίασε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης για την χθεσινή παρουσία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο Παλλάς.

«Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι χειροκροτούσαν χθες πολλά στελέχη των κομμάτων της Αριστεράς που βρέθηκαν εκεί. Τον Τσίπρα να τους λέει ότι δεν είναι ικανοί να κάνουν αντιπολίτευση;», αναρωτήθηκε ο κ. Πλεύρης, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα».

Και πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας μπορεί να κερδίσει κάτι από μια λογική μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, δυσφορία μερίδας πολιτών. Οι πολίτες έχουν μνήμη και δεν ξεχνούν το κυβερνητικό παρελθόν του».

Σε ό,τι αφορά το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων, είπε ότι είναι λογική τόσο η ανησυχία όσο και η καχυποψία των αγροτών, «αλλά η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί σε ένα χρονοδιάγραμμα ενεργειών, το οποίο μέχρι στιγμής τηρεί πιστά».

«Αν υπάρξει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και οι αγρότες αποφασίσουν να κόψουν τη χώρα στα δύο, με μπλόκα και αποκλεισμούς λιμανιών και τελωνείων, θεωρώ ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να αντιδράσει δυναμικά και να το αποτρέψει, από τη στιγμή που τηρεί τις δεσμεύσεις της απέναντι στον αγροτικό κόσμο», πρόσθεσε ο κ. Πλεύρης.

