Μέση Ανατολή: Η πολιτική προστασία λογαριάζει πως 450 χιλιάδες Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν την πόλη της Γάζας

Enikos Newsroom

διεθνή

Αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας δήλωσε την Παρασκευή (19/9) στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι κάπου 450.000  εγκατέλειψαν την πόλη της Γάζας, κινούμενοι προς νότο, από τα τέλη του περασμένου μήνα.

«Ο αριθμός των πολιτών που εκτοπίστηκαν από τη Γάζα προς νότο έχει φθάσει τους 450.000 ανθρώπους από την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον της πόλης της Γάζας τον Αύγουστο», εξήγησε ο Μοχάμεντ αλ Μουγάιρ, αξιωματούχος του οργανισμού αυτού άμεσης βοήθειας, μέρους του κυβερνητικού μηχανισμού του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες έχουν πολλαπλασιάσει τις διαταγές στους κατοίκους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από την πόλη της Γάζας, ανέφεραν νωρίτερα χθες στο ίδιο πρακτορείο ότι υπολογίζουν πως «περίπου 480.000» Παλαιστίνιοι την εγκατέλειψαν από τα τέλη του περασμένου μήνα.

«Η εκτίμηση είναι περίπου 480.000», είπε εκπρόσωπός τους στο AFP, απαντώντας στην ερώτηση πόσοι άνθρωποι εγκατέλειψαν την πόλη της Γάζας από τον Αύγουστο, όταν ο ΟΗΕ υπολόγιζε ότι ο πληθυσμός στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο του θύλακα ανερχόταν σε χονδρικά ένα εκατομμύριο ανθρώπους.

Στο πεδίο, πολλοί κάτοικοι της Γάζας που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο είπαν πως αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην προσπάθειά τους να φύγουν από την πόλη, καθώς υφίσταται μαζικούς βομβαρδισμούς από την έναρξη των ισραηλινών επιχειρήσεων με δημόσια διακηρυγμένο στόχο την κατάληψή της.

Ο κύριος οδικός άξονας προς τον νότο είναι κατακλυσμένος από κόσμο που φεύγει, ενώ ο χρόνος και το κόστος της μετακίνησης αποτελούν μεγάλα εμπόδια για τον πληθυσμό.

Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαιώνει πως οι κάτοικοι που φεύγουν θα βρουν τρόφιμα, σκηνές και φάρμακα σε ζώνη που χαρακτηρίζει «ανθρωπιστική» στο αλ Μαουάσι, στον νότο.

Τα σχεδόν δυο χρόνια του πολέμου, ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει συχνά τομείς που έχει χαρακτηρίσει «ανθρωπιστικές» ζώνες στη Λωρίδα της Γάζας, διαβεβαιώνοντας πως βάζει στο στόχαστρο μαχητές της Χαμάς.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το AFP σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο απολογισμούς κι ανακοινώσεις οποιασδήποτε πλευράς.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

