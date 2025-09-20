Μαρία Αντωνά: «Δεν θα πήγαινα απέναντι από τον σύντροφό μου» – Τι αποκάλυψε για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα

Η Μαρία Αντωνά μίλησε για τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια, αλλά και για την προσωπική της στάση απέναντι σε ενδεχόμενες τηλεοπτικές συνεργασίες. Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» αποκάλυψε πως παραμένει ανοιχτή σε νέες προτάσεις, αποφεύγοντας ωστόσο τις πρωινές ζώνες και τον άμεσο ανταγωνισμό με τον σύντροφό της, Γιώργο Λιάγκα.

Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Μαζί στον γάμο του Πάνου Καλίδη και της Λεάννας Μάρκογλου – Η κοινή φωτογραφία

Η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός εξήγησε ότι, παρότι έχουν υπάρξει συζητήσεις για μελλοντικές συνεργασίες, προτεραιότητά της αυτή τη στιγμή παραμένει το ραδιόφωνο, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν την ελκύει η ιδέα της συμμετοχής σε πρωινές εκπομπές.

«Η συνεργασία μου με την Κατερίνα Καραβάτου υπέροχη και γλυκιά. Έχω συζητήσει κάποια πράγματα, δεν έχω κάτι να ανακοινώσω. Ο Θανάσης Πάτρας είναι εξαιρετικός. Θα ήθελα να συνεργαστώ κάποια στιγμή στο μέλλον. Τώρα δεν έχουμε συμφωνήσει κάτι, γιατί εγώ είμαι ενεργή στο ραδιόφωνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια τοποθετήθηκε και για το ύφος εκπομπών που θα την ενδιέφερε, επισημαίνοντας ότι προτιμά διαφορετικά τηλεοπτικά formats, με πιο δημιουργικό και βραδινό χαρακτήρα.

«Εγώ δε θα έβλεπα τον εαυτό μου σε πρωινές εκπομπές. Θα με έβλεπα σε ένα late night, σε ένα τηλεπαιχνίδι, σε κάτι μουσικό, σε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτά που έχω κάνει μέχρι στιγμής», δήλωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα, εκφράζοντας τη στήριξή της στο πρόσωπό του αλλά και την ξεκάθαρη θέση της απέναντι στην πιθανότητα να βρεθούν επαγγελματικά «αντίπαλοι».

«Με τον σύντροφό μου, έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή όχι. Ούτε θα πήγαινα απέναντί του. Δεν είναι ωραίο. Τον Γιώργο τον είδα πιο ανθρώπινο από ποτέ, πιο γλυκό, πολύ ήρεμο και δυναμικό. Όλη η ομάδα του μου άρεσε πολύ», τόνισε, αποκαλύπτοντας παράλληλα τη βαθιά εκτίμησή της προς εκείνον.

Η Μαρία Αντωνά ολοκλήρωσε τη δήλωσή της με ένα προσωπικό σχόλιο, επισημαίνοντας τη σημασία της ψυχικής ηρεμίας και της ισορροπίας σε κάθε πτυχή της ζωής.

«Είμαι έτοιμη για ό,τι μου φέρει ο Θεός. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Είμαι καλά και πολύ ήρεμη. Για μένα το πιο σημαντικό στις μέρες μας είναι να είσαι μέσα σε μία σχέση, σε μία δουλειά, σε μία κατάσταση που να έχεις ηρεμία», είπε.

