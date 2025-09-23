Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Συναντήθηκε με τον νέο αρχιεπίσκοπο Σινά, Συμεών

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Συναντήθηκε με τον νέο αρχιεπίσκοπο Σινά, Συμεών

Επίσκεψη στον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο πραγματοποίησε ο νέος αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και ηγούμενος της ιστορικής μονής της Αγίας Αικατερίνης Θεοβαδίστου Όρους Σινά, Συμεών.

Ο Συμεών Παπαδόπουλος νέος Αρχιεπίσκοπος της Μονής Σινά

Ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ευχήθηκε στον εψηφισμένο να ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες και εκείνος από την πλευρά του εξέφρασε ευχαριστίες τόσο στο πρόσωπο του αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου όσο και σε ολόκληρη την Εκκλησία της Ελλάδος για τη στήριξη και τη βοήθειά τους στη Σιναϊτική Αδελφότητα.

Αμέσως μετά την συνάντηση, ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα που είδα τον νεοεκλεγέντα ποιμενάρχη της ιστορικής μονής του Σινά, έναν εκλεκτό αδελφό και συνοδοιπόρο». Όπως ανέφερε, είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για την ιστορία και την επικαιρότητα, ενώ ευχήθηκε «να έχει δύναμη και υπομονή, ώστε να δημιουργήσει την πνευματική ατμόσφαιρα που όλοι επιθυμούμε στη μονή του Σινά και καλή δύναμη και συνέχιση του ιεραποστολικού του έργου».

Από την πλευρά του, ο αρχιεπίσκοπος Συμεών, τόνισε ότι «στο πρόσωπο του αρχιεπισκόπου και της Εκκλησίας της Ελλάδος βρίσκουμε πάντοτε έναν ισχυρό αρωγό, τόσο πνευματικά όσο και υλικά, εφόσον χρειαστεί», ενώ επισήμανε ότι «σε όλη την πρόσφατη κρίση, η Εκκλησία της Ελλάδος υπήρξε ο πιο ειλικρινής συμπαραστάτης μας».

Εξάλλου, ο νέος αρχιεπίσκοπος Σινά σημείωσε ότι οι ευχές και η στήριξη του αρχιεπισκόπου, των αρχιερέων, των κληρικών, αλλά και των πιστών της Εκκλησίας της Ελλάδος, «μας δίνουν ελπίδα και βεβαιότητα ότι ο Θεός δεν θα επιτρέψει να εκτεθεί η μονή, ούτε να δημιουργηθούν δυσκολίες για την Αδελφότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Αμετάβλητες οι συστάσεις για την παρακεταμόλη στην εγκυμοσύνη

Οι επιστήμονες απαντούν στον Τραμπ: Ασφαλής η παρακεταμόλη για τις εγκύους – Δεν συνδέεται με αυτισμό

Έξυπνες συμβουλές από ειδικούς για εξοικονόμηση έως και 70% στο ηλεκτρικό ρεύμα

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από τον ΟΠΕΚΑ – Πότε θα γίνει η πληρωμή του Σεπτεμβρίου και τι πρέπει να γνωρίζετε

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 20 δευτερόλεπτα;

iPad: Πώς να το απενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα
περισσότερα
17:50 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν 70χρονο που έπαθε καρδιακή ανακοπή και έπεσε από δέντρο

Στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, διασώστες του ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό καρδιακής ανακο...
17:41 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρία Καρυστιανού: «Η αλήθεια μπαζώνεται ξανά» – Η απάντηση στον Άρειο Πάγο για τα αιτήματα εκταφής

Μετά τις ανακοινώσεις του Εκπροσώπου Τύπου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που δήλωσαν ότι...
17:16 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Βόλος: Επί 40 λεπτά έψαχναν στο τηλέφωνο τον Ιάσονα οι φίλοι του – Αύριο το απόγευμα η κηδεία του 21χρονου

Θρήνος στον Βόλο για τον 21χρονο Ιάσονα Ποπώλη, ο οποίος σκοτώθηκε πέφτοντας από φωταγωγό πολυ...
17:06 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Εύβοια: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μηλάκι

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Τρίτης (23/9) για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος