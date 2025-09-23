Θεσσαλονίκη: Ισόβια κάθειρξη σε 3 κατηγορούμενους για 21 κιλά κοκαΐνης – Τι υποστήριξαν τα δύο αδέλφια

Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης στους τρεις κατηγορούμενους, που είχαν συλληφθεί πέρυσι τον Ιούνιο ως μέλη συμμορίας διακίνησης κοκαΐνης. Κατά την αστυνομική έρευνα είχαν κατασχεθεί περισσότερα από 21 κιλά κοκαΐνης.

Οι τρεις κατηγορούμενοι είναι υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 42, 40 και 45 ετών, και οι δύο πρώτοι είναι αδέλφια.

Μέρος της κοκαΐνης εντοπίστηκε σε χώρο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του 40χρονου. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας είχαν κατασχεθεί ένα πιστόλι με μία γεμιστήρα και 12 φυσίγγια, όπως επίσης χρηματικά ποσά σε διάφορα νομίσματα.

Τι είπαν στις απολογίες τους

Κατά τις απολογίες τους τα δύο αδέλφια αρνήθηκαν οποιαδήποτε σχέση με τα ναρκωτικά, δηλώνοντας επιχειρηματίες- ο ένας ξενοδόχος στην πατρίδα του κι ο άλλος ιδιοκτήτης της παραπάνω εταιρίας μίσθωσης οχημάτων. Ο τρίτος αποδέχθηκε την κατοχή και αποθήκευσή τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε τους κατηγορούμενους ένοχους για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού. Μετά την ετυμηγορία των δικαστών επέστρεψαν στις φυλακές.