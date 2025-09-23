«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» – Βασίλης Μπισμπίκης: Είναι μια σειρά έκπληξη, με πάθη κι εντάσεις

Η νέα μεγάλη δραματική σειρά του Apha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21:00 με διπλό επεισόδιο που συναρπάζει! Η σειρά μας μεταφέρει στον Πειραιά της δεκαετίας του΄60, σε μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις και πάθη. Ο κόσμος της Τρούμπας κι η αστική τάξη της εποχής, δύο κόσμοι διαφορετικοί κι αντίθετοι, της νύχτας και της ημέρας, έρχονται κοντά αλλά… πόσο θα κρατήσει αυτή η «αγαστή» συνύπαρξη; Η απάντηση στην οθόνη στην απόλυτη υπερπαραγωγή του Apha! Η κάμερα του «Happy Day» βρέθηκε στα γυρίσματα της σειράς και μίλησε με τους πρωταγωνιστές.

To «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» μας «πηγαίνει πίσω στην Τρούμπα του Πειραιά, το 1964. Βλέπουμε δύο βασικές οικογένειες. Εγώ ανήκω στη μία από τις 2 οικογένειες» εξηγεί ο Αλέκος Συσσοβίτης, ο οποίος υποδύεται τον Ηλία Καπετανάκο. «Είμαι ο ιδιοκτήτης του καμπαρέ Πόρτο Λεόνε, στο οποίο συμβαίνει, μερικώς, η ιστορία. Μπορεί να είμαι ο ιδιοκτήτης του καμπαρέ, αλλά είμαι ένας άνθρωπος με σταθερές αξίες, του αρέσει η καθαρή αλήθεια».

Ο Βασίλης Μπισμπίκης υποδύεται τον Σπύρο Γιάμαρη, «τον αστυνομικό διευθυντή της Τρούμπας, έναν διεφθαρμένο αστυνομικό, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος μέσα στα κυκλώματα, λειτουργεί εις βάρος της κοινωνίας με έναν τρόπο. Είχα την τύχη να μιλήσω με ένα άνθρωπο που είχε κινηθεί μέσα στην Τρούμπα εκείνη την εποχή και πήρα κάποιες λεπτομέρειες για το πώς συμπεριφέρονταν οι άνθρωποι. Είναι μια σειρά έκπληξη- για τους τηλεθεατές. Μια σειρά με πάθη, με εντάσεις…» τονίζει ο πρωταγωνιστής.

«Η Άντζελα εργάζεται στην Τρούμπα» λέει η Ιζαμπέλα Φούλοπ που την ερμηνεύει. Το αστέρι του κυκλώματος Καπετανάκου «είναι στη δούλεψη του Ηλία Καπετανάκου -δηλαδή του Αλέκου Συσσοβίτη». Κοκότα πολυτελείας πάει μόνο με λίγους και εκλεκτούς πελάτες που οι περισσότεροι την έχουν ερωτευτεί και θέλουν να την σπιτώσουν. Είναι πολύ όμορφη, έξυπνη αλλά ακαλλιέργητη και με τσαγανό. «Θα δούμε πολλές ανατροπές και κάπως έτσι, η τύχη της παίρνει μια περίεργη τροπή».

Η Κοραλία πρωτοεμφανίζεται σαν ξένο σώμα στην Τρούμπα «είναι ερωτευμένη από πολύ μικρή με τη Βίκυ» υπογραμμίζει η Ευφημία Καλογιάννη, σε έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο. «Η Βίκυ έχει έναν κακοποιητικό σύζυγό και δύο παιδιά, στα οποία ο τελευταίος δεν φέρεται καθόλου καλά. Οπότε η Κοραλία αποφασίζει για να τη βοηθήσει, να έλθει και πιάσει δουλειά στο Πόρτο Λεόνε, για να μπορέσει να τη στηρίξει για να φύγει από το σπίτι της».

Ο Στελάρας είναι το πρωτοπαλίκαρο του Καπετανάκου, ο υπαρχηγός του. Είναι το μάτι του και το αυτί του σε όλα τα πόστα της επαγγελματικής δραστηριότητας Καπετανάκου. «Ο Στελάρας είναι το δεξί χέρι του Καπετανάκου, του Αλέκου Συσσοβίτη. Τρέχουμε μαζί τον καμπαρέ» σημειώνει ο Δημήτρης Καπετανάκος. «Το πεδίο που κινούμαστε είναι λίγο σκοτεινό. Μπλεκόμαστε στο καμπαρέ αλλά έχουμε μπέσα!» Η Καίτη είναι η «σημαδεμένη» του Καμπαρέ, «μια αρκετά δυναμική γυναίκα, με χιούμορ. Έχει μάθει να επιβιώνει και δεν μπορεί κανείς να την κάνει καλά» λέει η Μαρθήλια Σβάρνα για το ρόλο της.

