Σουηδία: Η Ευρώπη θα πρέπει να εξασφαλίσει «πολεμική ετοιμότητα» – Η Ουκρανία είναι «η ασπίδα απέναντι στη ρωσική επέκταση»

Ο υπουργός Άμυνας της Σουηδίας, Παλ Γιόνσον, έκανε σήμερα έκκληση προς την Ευρώπη να αυξήσει τις προετοιμασίες για μια ένοπλη σύγκρουση δεδομένης της απειλής που συνιστά η Ρωσία.

«Πρέπει να υιοθετήσουμε μια νέα ευρωπαϊκή νοοτροπία, από μια νοοτροπία ειρηνικής περιόδου σε μια πολεμικής ετοιμότητας», δήλωσε ο Γιόνσον από το Βερολίνο ενόψει συνάντησής του με τον Γερμανό ομόλογό του Μπόρις Πιστόριους.

Η Ρωσία επανεξοπλίζεται μαζικά και κατασκευάζει έναν «πιο φονικό» στρατό σημειώνοντας πρόοδο σε όπλα μεγάλου βεληνεκούς και ηλεκτρονικό πόλεμο, σχολίασε ο Γιόνσον σε εκδήλωση στο Ίδρυμα Κόνραντ Αντενάουερ.

Ο Σουηδός υπουργός προειδοποίησε ότι οι εταίροι στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να συνεργαστούν στενότερα στο θέμα της άμυνας. «Μιλάμε για διαφοροποιήσεις εντός της συμμαχίας σε ό,τι αφορά τις αμυντικές επενδύσεις. Αυτό δεν είναι καλό. Δεν θέλω να βλέπω κατακερματισμό στις αμυντικές επενδύσεις», δήλωσε ο ίδιος.

Αφού παρέμεινε ουδέτερη στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, η Σουηδία εντάχθηκε τον περασμένο χρόνο στο ΝΑΤΟ ως απάντηση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Βλέπουμε την Ουκρανία ως την ασπίδα -ή το ξίφος, αν θέλετε- ενάντια στη ρωσική στρατιωτική επέκταση. Αλλά αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ακόμη ότι το βάρος της οικονομικής στήριξης της Ουκρανίας επίσης αναλαμβάνουν όλο και λιγότεροι σύμμαχοι εντός του ΝΑΤΟ», σχολίασε ο Γιόνσον.

Επίσης έκανε έκκληση για ισχυρότερη διμερή συνεργασία με τη Γερμανία στον αμυντικό τομέα, υποστηρίζοντας ότι οι δύο κυβερνήσεις θα πρέπει να προωθήσουν την εξάλειψη των διαφορών τους και τη σύναψη μακροπρόθεσμων συμβολαίων.

Το Βερολίνο και η Στοκχόλμη ακολουθούν μια παρόμοια πολιτική σε ό,τι αφορά την αμυντική στρατηγική τους, είπε ο υπουργός.

Οι δύο χώρες επενδύουν τεράστια ποσά στην άμυνα έπειτα από μια μακρά περίοδο υποχρηματοδότησης, ενώ αντιμετωπίζουν επίσης τις ίδιες προκλήσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη ρωσική απειλή στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, κατέληξε ο Γιόνσον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ