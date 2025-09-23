Αναβάλλεται η σημερινή συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν – Αναζητείται νέα ημερομηνία

Αναβάλλεται η σημερινή προγραμματισμένη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έπειτα από αίτημα της τουρκικής πλευράς.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Τούρκος πρόεδρος θα συμμετέχει σε συνάντηση με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Αναζητείται διαθέσιμη ώρα για τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν, νωρίτερα, ότι η Τουρκία επικαλέστηκε το επιβαρυμένο πρόγραμμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λόγω των έκτακτων εξελίξεων με την αναγνώριση της Γάζας απ’ όλο και περισσότερες χώρες. Όπως έγινε γνωστό, θα έχει μπαράζ συναντήσεων με αραβικές χώρες σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο. Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία προσπαθεί να περάσει τον όρο «γενοκτονία» για τη Γάζα.

Σημειώνεται ότι η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 14:00 ώρα Νέας Υόρκης (21:00 ώρα Ελλάδας), στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για τον ίδιο χώρο που επέλεξε φέτος η τουρκική πλευρά, σε αντίθεση με την περσινή συνάντηση, η οποία είχε γίνει σε αίθουσα του ΟΗΕ που είχε υποδείξει η Αθήνα.

Στη συνάντηση επρόκειτο να συμμετέχουν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο διπλωματικός σύμβουλος Μίλτων Νικολαΐδης. Από την τουρκική αντιπροσωπεία επρόκειτο να δώσουν το «παρών» ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο σύμβουλος του Τούρκου προέδρου Τσαγκατάι Κίλιτς.