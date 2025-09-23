Βελόπουλος για αναβολή συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν: Δραματικές οι εξελίξεις στις ΗΠΑ

«Δραματικές οι εξελίξεις στις ΗΠΑ. Ανεπιθύμητος ο πρωθυπουργός και η ηγεσία της χώρας από τον Τραμπ, ανεπιθύμητος και από τον Ερντογάν. Πλήρης απαξία. Στο πρόσωπο όμως του Πρωθυπουργού τελείωσε η Ελλάδα μας», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος για την αναβολή της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο στη Νέα Υόρκη.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Εμείς τα λέγαμε. Βάλανε απέναντι τον Τραμπ και θα το πληρώσει η Ελλάδα. Για εμάς πλέον, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί είναι συνυπεύθυνοι. Για εμάς είναι και ανεπιθύμητοι γιατί έκαναν εθνικό έγκλημα, λόγω της απαξίας που υπέστη η Ελλάδα με την επίθεση και τις ύβρεις εναντίον του Τραμπ».

