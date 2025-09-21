Μαρία Καρυστιανού: Στο Σύνταγμα με τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι – «Έχουμε δικαίωμα στην εκταφή»

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (21/9) στο Σύνταγμα, όπου μετέβη η Μαρία Καρυστιανού προκειμένου να σταθεί στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένις, που σκοτώθηκε στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Ο Πάνος Ρούτσι πραγματοποιεί απεργία πείνας από την Δευτέρα (15/9) έξω από την Βουλή, με αίτημα την εκταφή του παιδιού του.

Η Μαρία Καρυστιανού αγκάλιασε θερμά τον Πάνο Ρούτσι και σε δηλώσεις της τόνισε ότι οι συγγενείς έχουν δικαίωμα να κάνουν εκταφή των δικών τους ανθρώπων. «Είναι κρίμα, δεν μας αξίζει αυτό», είπε, μεταξύ άλλων.

«Πείτε μου για μια χώρα στην Ευρώπη στην Αμερική που να κάθεται γονέας που έχει θάψει το παιδί του, που του το σκότωσε το κράτος, να ξεκινάει απεργία πείνας, να διακινδυνεύει τη ζωή του για το δικαίωμα της εκταφής. Γιατί έχουμε δικαίωμα στην εκταφή. Έχουμε δικαίωμα να κάνουμε εκταφή και υποχρέωση να κάνουμε εκταφή γιατί δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει. Πρώτον και δεύτερον, και πιο σημαντικό, δεν έχουν γίνει τοξικολογικές και μόνο γι’ αυτό τον λόγο έπρεπε να γίνει αυτεπαγγέλτως εκταφή», είπε αρχικά η Μαρία Καρυστιανού και πρόσθεσε: «Είναι αδιανόητο να έχουν περάσει τόσες μέρες και το υπουργείο δικαιοσύνης και ο Άρειος Πάγος να μην έχουν κάνει τίποτα. Τι είμαστε; Αναλώσιμοι; Είναι κρίμα, δεν μας αξίζει αυτό».

Σημειώνεται ότι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι, στις 6:30 σήμερα το απόγευμα στο Σύνταγμα.

Δείτε το βίντεο: