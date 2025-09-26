Χαλάει ο καιρός από αύριο: Κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια σε 4 περιοχές – Αναμένεται έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το απόγευμα του Σαββάτου φέρνοντας δυνατούς βοριάδες και συνεχόμενες βροχές. Μάλιστα η ΕΜΥ το μεσημέρι αναμένεται να εκδώσει έκτακτο δελτίο.

Σύμφωνα με ανάρτηση του πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά «η διαταραχή (trough) στη νότια Ιταλία θα είναι αυτή που θα προκαλέσει την επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας από αύριο το απόγευμα. Εν αναμονή του επίσημου έκτακτου από την ΕΜΥ το μεσημέρι».

Εν αναμονή του επίσημου έκτακτου από την ΕΜΥ το μεσημέρι . Για το ποιες περιοχές θα επηρεαστούν ισχύουν όσα έχουμε αναφέρει στις… pic.twitter.com/f2WnpACMRa — Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 26, 2025

Μαρουσάκης: Κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια σε 4 περιοχές

Πλημμυρικά επεισόδια ενδέχεται να φέρει η κακοκαιρία η οποία θα ενταθεί το Σάββατο στη χώρα μας και στα δυτικά κυρίως τμήματα. Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, τα φαινόμενα θα εμφανίζουν επικινδυνότητα, όσαν αφορά στην έντασή τους, ενώ αισθητή πτώση θα παρουσιάσει και η θερμοκρασία.

«Έρχεται η κακοκαιρία αύριο Σάββατο, άρα θα συναντήσουμε δύο τύπους καιρού. Από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά οι περιοχές θα δέχονται την επίθεση των βοριάδων και λίγα τα φαινόμενα.

Δυτικότερα όμως της οροσειράς της Πίνδου, προς την πλευρά του Ιονίου Πελάγους, πυκνώνουν οι σχηματισμοί, που σημαίνει ότι από το απόγευμα και αργά το βράδυ κυρίως, μας έρχεται αυτή η ισχυρή κακοκαιρία η οποία αναμένεται να δώσει αρκετά μεγάλα ύψη βροχής, κυρίως προς το δυτικό και νότιο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια παράλια της Πελοποννήσου, όπως επίσης και προς την περιοχή της δυτικής Στερεάς.

Εκεί θα πάρει μεγάλη ενέργεια και θερμότητα αυτό το κύμα κακοκαιρίας και δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν πλημμυρικά επεισόδια καθώς τα φαινόμενα να εμφανίζουν επικινδυνότητα σε ότι αφορά την έντασή τους» τόνισε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης και συνέχισε λέγοντας:

«Την Κυριακή, εμφανίζει μία τάση η κακοκαιρία να κινηθεί λίγο πιο ανατολικά παρόλα αυτά το κύμα κακοκαιρίας θα εμποδιστεί να κινηθεί πιο ανατολικά, η ένταση των φαινομένων αυτών δεν θα ξεπερνάει αυτά της δυτικής Ελλάδας. Η θερμοκρασία θα έχει πέσει αρκετά καθώς δεν θα ξεπερνάμε τους 24 βαθμούς Κελσίου για τις περισσότερες περιοχές.

Όπως όλα δείχνουν και τη νέα βδομάδα θα έχουμε άστατες καιρικές συνθήκες, θα έχουμε διαδοχικά κύματα κακοκαιριών να μας επισκέπτονται από την περιοχή της νότιας Ιταλίας. Επομένως το φθινόπωρο έχει έρθει για τα καλά απλά θέλει μία προσοχή».

Καιρός: Βοριάδες 8 μποφόρ στο Αιγαίο – Πρόγνωση από την Αναστασία Τυράσκη

Φθινοπωρινό γίνεται σταδιακά το σκηνικό του καιρού, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη. Βοριάδες έως και 8 μποφόρ στο Αιγαίο, πτώση της θερμοκρασίας και σποραδικές βροχές προβλέπονται για σήμερα Παρασκευή.

Το Σάββατο οι βοριάδες θα διατηρηθούν ενισχυμένοι, η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση και από το απόγευμα στα δυτικά οι βροχοπτώσεις θα ενταθούν, ενώ ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο.

Την Κυριακή προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα κυμαίνονται γύρω στους 20 βαθμούς. Τη Δευτέρα θα διατηρηθεί ο καιρός άστατος και η θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα.