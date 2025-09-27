Πέλλα: Προσποιούμενοι τους λογιστές εξαπάτησαν τρεις γυναίκες σε μία ημέρα

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Τρεις γυναίκες έπεσαν θύματα απάτης μέσα σε μία ημέρα στην ευρύτερη περιοχή της Πέλλας από επιτήδειους οι οποίοι προσποιήθηκαν τους λογιστές. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας κατάφεραν να εξιχνιάσουν και τις τρεις περιπτώσεις απάτης και να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία ενός νεαρού άνδρα, ηλικίας 23 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, συνεργοί του νεαρού άνδρα, τηλεφώνησαν σε τρεις γυναίκες -δύο από αυτές στην Έδεσσα και η τρίτη σε χωριό της περιοχής- προσποιούμενοι τον λογιστή, στις 8 Σεπτεμβρίου. Με το πρόσχημα ότι τα χρήματα και κοσμήματα που έχουν στο σπίτι πρέπει δήθεν να εκτιμηθούν, τις έπεισαν να τα συγκεντρώσουν προκειμένου να τα παραδώσουν σε υποτιθέμενο συνεργάτη τους. Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να τις αποσπάσουν συνολικά το χρηματικό ποσό των 18.000 ευρώ, κοσμήματα και λίρες, αξίας 17.750 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση των παθόντων, τα οποία παρέλαβε ο νεαρός για τον οποίο έχει σχηματιστεί η δικογραφία.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Πηγή: ΑΠΕ

16:05 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά σε δασική έκταση στο Εξαμίλι Θεσσαλονίκης – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου 2025 σε δασική έκταση στο Εξαμίλι Θεσσαλ...
15:01 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο «εγκέφαλος» της συμμορίας που διακινούσε κάνναβη – Βρέθηκαν όπλα σε διαμέρισμα πάνω από παιδικό σταθμό

Βαρύ ποινικό παρελθόν έχει ο 39χρονος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης καλλιέργειας και διακ...
14:32 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: Σε ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία – Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα Σά...
13:52 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Καρυστιανού: Έρχεται κλιμάκιο Ευρωπαίων για τον έλεγχο της απονομής δικαιοσύνης στην υπόθεση των Τεμπών

Σκληρή κριτική στην εισαγγελική παραγγελία για άδεια εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι, ασκεί ...
