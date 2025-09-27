Λουιζίδου: «Κατέληξα στο όνομα του γιου μου από ένα παιχνίδι που έπαιζα στο PlayStation»

Η Ρένια Λουιζίδου μίλησε στην Σίσσυ Χρηστίδου το πρωί του Σαββάτου. Η γνωστή ηθοποιός, με αφορμή τη θεατρική παράσταση «Το όνομα» στην οποία πρωταγωνιστεί, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων για τον τρόπο που επέλεξαν με τον συζυγό της το όνομα Βίκτωρα για τον γιο τους αντί να του δώσουν το όνομα ενός από τους παππούδες τους.

«Ο μεγάλος αδερφός του άνδρα μου μας είχε κάνει τη χάρη, είχε κάνει γιο κι είχε πάρει το όνομα του πατέρα του συζύγου μου. Είχε βγει αυτό το όνομα κι ο άνδρας μου δεν ήθελε αυτό που γίνεται στα σόγια κι είναι π.χ. πέντε Γιώργηδες.» ανέφερε η Ρένια Λουιζίδου.

«Του πατέρα μου το όνομα ήταν πολύ ιδιαίτερο. Λεγόταν Πελοπίδας και δημιουργούσε θέματα. Γελούσαν ακόμα και με εμάς όταν το λέγαμε στο σχολείο. Αποφασίσαμε να μην τον βγάλουμε έτσι και ψάχναμε κάτι να μην είναι τόσο σπάνιο και καταλήξαμε στο Βίκτωρας. Η ιδέα μου ήρθε από έναν ήρωα που έπαιζα στο Play Station και τον έλεγαν Βίκτωρα. Είχε έναν σωρό ήρωες κι εγώ κέρδιζα μόνο με αυτόν. Μετά σκεφτήκαμε ότι σημαίνει και νικητής» πρόσθεσε.