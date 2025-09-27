Λουιζίδου: «Κατέληξα στο όνομα του γιου μου από ένα παιχνίδι που έπαιζα στο PlayStation»

Enikos Newsroom

lifestyle

Ρένια Λουιζίδου

Η Ρένια Λουιζίδου μίλησε στην Σίσσυ Χρηστίδου το πρωί του Σαββάτου. Η γνωστή ηθοποιός, με αφορμή τη θεατρική παράσταση «Το όνομα» στην οποία πρωταγωνιστεί, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων για τον τρόπο που επέλεξαν με τον συζυγό της το όνομα Βίκτωρα για τον γιο τους αντί να του δώσουν το όνομα ενός από τους παππούδες τους.

«Ο μεγάλος αδερφός του άνδρα μου μας είχε κάνει τη χάρη, είχε κάνει γιο κι είχε πάρει το όνομα του πατέρα του συζύγου μου. Είχε βγει αυτό το όνομα κι ο άνδρας μου δεν ήθελε αυτό που γίνεται στα σόγια κι είναι π.χ. πέντε Γιώργηδες.» ανέφερε η Ρένια Λουιζίδου.

«Του πατέρα μου το όνομα ήταν πολύ ιδιαίτερο. Λεγόταν Πελοπίδας και δημιουργούσε θέματα. Γελούσαν ακόμα και με εμάς όταν το λέγαμε στο σχολείο. Αποφασίσαμε να μην τον βγάλουμε έτσι και ψάχναμε κάτι να μην είναι τόσο σπάνιο και καταλήξαμε στο Βίκτωρας. Η ιδέα μου ήρθε από έναν ήρωα που έπαιζα στο Play Station και τον έλεγαν Βίκτωρα. Είχε έναν σωρό ήρωες κι εγώ κέρδιζα μόνο με αυτόν. Μετά σκεφτήκαμε ότι σημαίνει και νικητής» πρόσθεσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το τεστ με το άνοιγμα του βάζου και άλλες τρεις προκλήσεις που δείχνουν αν γερνάτε πρόωρα

Δυσκοιλιότητα και φούσκωμα: Ειδικός αποκαλύπτει 5 τρόπους για άμεση ανακούφιση

Η Realnews αυτής της Κυριακής (28/9/2025)

Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων: Αρχίζουν οι αιτήσεις από Δευτέρα – Ποιοι έχουν δικαίωμα δανείου

Τεστ προσωπικότητας: Ποια είναι η αγαπημένη σας εποχή; Η απάντησή σας αποκαλύπτει πολλά για τον εαυτό σας

Τι σημαίνει η φράση «τρόπον τινά» και από πού προέρχεται
περισσότερα
08:22 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ περιέγραψε το 2024 ως την «πιο δύσκολη χρονιά που είχε ποτέ» κατά τη διάρκ...
04:25 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Πέτρος Λαγούτης: «Η περίοδος του διαζυγίου ήταν δύσκολη» – Η απάντησή του στο ενδεχόμενο δεύτερου γάμου

Ο Πέτρος Λαγούτης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» αναφερόμενος τόσο στην εμπειρία ...
02:45 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρία Παναγοπούλου για Κώστα Χαρδαβέλλα: Η μοναχική 33η επέτειος του γάμου μας, είναι η πιο ιδιαίτερη «πρώτη φορά» χωρίς εσένα

Τριάντα τρία χρόνια γάμου θα συμπλήρωναν την Παρασκευή (26/9) η Μαρία Παναγοπούλου και ο Κώστα...
20:43 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρία Λουίζα Βούρου για την απώλεια του πατριού της: «Ήταν για μένα μεγάλο πλήγμα – Ο κόσμος έγινε φτωχότερος»

Για την προσωπική και επαγγελματική της ζωή, τη σχέση με τον πατέρα της αλλά και την κρίση που...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης