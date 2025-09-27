Ουσμάν Ντεμπελέ: «Όλοι μαζί παίζουμε άμυνα και επίθεση»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο γαλλικό περιοδικό «France Football», ο νικητής της «Χρυσής Μπάλας» για το 2025, Ουσμάν Ντεμπελέ, αναφέρθηκε στον τρόπο παιχνιδιού του και, ειδικότερα, στην ικανότητά του να ασκεί σημαντική πίεση στον αντίπαλο.

Εκτός από τις αδιαμφισβήτητες επιθετικές του ικανότητες, ο Γάλλος άσος διακρίνεται και για την πίεση που ασκεί στους αντίπαλους αμυντικούς, όταν επιχειρούν να «κτίσουν» μία επίθεση.

«Αυτό μας ζήτησε ο προπονητής και ειδικά από εμάς, τους επιθετικούς, τόνισε ο Ντεμπελέ αναφερόμενος στον Λουϊς Ενρίκε και πρόσθεσε:

«Κάνουμε επίθεση μαζί, αμυνόμαστε μαζί. Με αυτόν τον τρόπο, έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να ανακτήσεις την μπάλα. Επιπλέον, εάν κερδίσεις την μπάλα στα τελευταία 20 μέτρα, έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να πετύχεις γκολ, παρά εάν πρέπει να τρέξεις προς τον τερματοφύλακά σου. Μερικές φορές το κάναμε, αλλά όχι ουσιαστικά. Ο προπονητής μάς έδειξε όλα αυτά τα βίντεο, και καθώς οι αγώνες προχωρούσαν, καθώς προχωρούσε η σεζόν, αρχίσαμε να πιέζουμε πραγματικά μαζί. Μπορείτε να δείτε το πρέσινγκ μου, αλλά όλοι οι άλλοι το κάνουν από πίσω γιατί εάν το κάνω μόνος μου, θα… πεθάνω».

Αναφερόμενος στην επιτυχία του, ο Ντεμπελέ, επεσήμανε: «Το να κερδίσεις ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, το Champions League και την Χρυσή Μπάλα, είναι κάτι σπουδαίο. Την αφιερώνω στην μητέρα μου», ενώ μιλώντας για τον Καρίμ Μπενεζεμά, είπε:

«Και οι δύο ερχόμαστε από τα προάστια, μεγαλώσαμε εκεί και το να βρίσκεσαι στο υψηλότερο επίπεδο στον κόσμο, το να κερδίζεις μια Χρυσή Μπάλα, είναι εξαιρετικό. Είναι ο πρώτος νικητής της Χρυσής Μπάλας, εγώ είμαι ο δεύτερος», αρνούμενος να… αυτοανακηρυχθεί ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Μια έκφραση που δεν σημαίνει τίποτε: «Μπορεί να αλλάζει κάθε Σαββατοκύριακο. Σ’ έναν αγώνα δεν είσαι καλός, θα πουν ότι είσαι χάλια. Και στον επόμενο, είσαι ο καλύτερος στον κόσμο».

Οσον αφορά στην… επόμενη ημέρα της Παρί Σεν Ζερμέν και του ιδίου, ο Γάλλος επιθετικός, δηλώνει: «Είναι μια ομάδα, είναι μια ολόκληρη ομάδα. Είναι η Χρυσή Μπάλα της ομάδας. Συγγνώμη για την… γλώσσα μου, αλλά δεν δίνω δεκάρα για τις κριτικές. Το δέχεσαι ή δεν το δέχεσαι. Ακόμη κι΄εάν έχεις δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε καλές σεζόν, εάν έχεις μία κακή, τα ξεχνάμε όλα. Δεν μπορεί να συμφωνούν όλοι, είναι αδύνατο. Ολα αρχίζουν από το μηδέν στην αρχή κάθε σεζόν. Εάν δεν κερδίσεις, εάν δεν… πεινάς για διακρίσεις, με τον Λουίς Ενρίκε, θα πας στον πάγκο».

Πηγή: ΑΠΕ