Λετονία: Στρατιωτικοί ηγέτες του ΝΑΤΟ συναντώνται για να συζητήσουν τις ρωσικές παραβιάσεις

Enikos Newsroom

διεθνή

ΝΑΤΟ

Οι αρχηγοί γενικών επιτελείων κρατών μελών του ΝΑΤΟ συναντώνται σήμερα στη Ρίγα για συνομιλίες σχετικά με τις πρόσφατες παραβιάσεις εναέριων χώρων από ρωσικές δυνάμεις.

«Σήμερα, εκφράζω την πλήρη και αδιαμφισβήτητη αλληλεγγύη μου με όλους τους συμμάχους των οποίων παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος. Η απάντηση του Συμφώνου είναι στιβαρή και θα ενισχυθεί περαιτέρω», δήλωσε ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε, πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του οργανισμού, στην εναρκτήρια ομιλία του.

«Αυτές οι ενέργειες είναι κλιμακωτά ριψοκίνδυνες και θέτουν σε κίνδυνο ζωές και η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες», τόνισε ο Ντραγκόνε.

Στην ομιλία του από τη θέση του οικοδεσπότη, ο πρόεδρος της Λετονίας Έντγκαρς Ρινκέβιτς δήλωσε: «Άμεση προτεραιότητα σήμερα είναι ξεκάθαρα η αεράμυνα».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Όπως έχω ήδη επισημάνει, η Ρωσία συνεχίζει ένα μοτίβο προκλήσεων, πιο πρόσφατα παραβιάζοντας απερίσκεπτα τους εναέριους χώρους της Πολωνίας και της Εσθονίας».

Ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν προσφάτως μια σειρά εν δυνάμει επικίνδυνων παραβιάσεων εναέριων χώρων κρατών μελών του ΝΑΤΟ πάνω από τη Βαλτική και την Πολωνία. Οι παραβιάσεις έχουν συνδεθεί με τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ συμβουλεύει τις χώρες του Βορειοατλαντικού Συμφώνου σε στρατιωτικά θέματα. Ένας από τους στόχους της τωρινής συνεδρίασης είναι η υλοποίηση αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Χάγη τον περασμένο Ιούνιο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το τεστ με το άνοιγμα του βάζου και άλλες τρεις προκλήσεις που δείχνουν αν γερνάτε πρόωρα

Δυσκοιλιότητα και φούσκωμα: Ειδικός αποκαλύπτει 5 τρόπους για άμεση ανακούφιση

Η Realnews αυτής της Κυριακής (28/9/2025)

Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων: Αρχίζουν οι αιτήσεις από Δευτέρα – Ποιοι έχουν δικαίωμα δανείου

Τεστ προσωπικότητας: Ποια είναι η αγαπημένη σας εποχή; Η απάντησή σας αποκαλύπτει πολλά για τον εαυτό σας

Τι σημαίνει η φράση «τρόπον τινά» και από πού προέρχεται
περισσότερα
12:49 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Times of Israel: Αυτό είναι το σχέδιο 21 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα – Ανοίγει τον δρόμο για το Παλαιστινιακό κράτος

Η πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ενθαρρύνει τους Παλαιστίνιους να παρ...
12:17 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Δανία: Νέα drones εντοπίστηκαν πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας

Άγνωστα drones παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βά...
10:33 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Κυπριακές διπλωματικές πηγές για καλώδιο: Υπάρχουν δυσκολίες, κυρίως με τη στάση της Τουρκίας

Κυπριακές διπλωματικές πηγές αναφέρουν «ότι ο GSI είναι ένα έργο κοινού συμφέροντος, για την Ε...
09:36 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Χακάν Φιντάν: Νέα προκλητική τοποθέτηση για Θράκη και Κυπριακό – «Παραβιάζονται τα δικαιώματα της μειονότητάς μας σε Θράκη και Ρόδο»

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις για τη μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης και το Κυπριακ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης