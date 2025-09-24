Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης – Η κατάθεση Σαλάτα, η απάντηση Τυχεροπούλου και το σχόλιο της ΝΔ

Η μαρτυρική κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκου Σαλάτα, ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, η οποία διερευνά υποθέσεις διαχείρισης και πιθανών παρανομιών στον Οργανισμό, προκάλεσε νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης.

Στο επίκεντρο της κατάθεσής του βρέθηκε η Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην διευθύντρια του Οργανισμού, την οποία ο κ. Σαλάτας κατονόμασε ως βασικό πρόσωπο σε πλειάδα ποινικών και πειθαρχικών υποθέσεων, τις οποίες είχε κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χωρίς όμως να υπάρξει αντίδραση.

Το πολιτικό μπρα ντε φερ δεν περιορίστηκε μόνο στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής, αλλά μεταφέρθηκε και στην αίθουσα της Ολομέλειας, όπου βρισκόταν υπό συζήτηση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τα κόμματα να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες για συγκάλυψη και ευθύνες διαχρονικού χαρακτήρα.

Παράλληλα, η αντιπαράθεση επεκτάθηκε σε ζητήματα διαχείρισης του Οργανισμού, την εμπλοκή ιδιωτικών εταιρειών, την πολιτική πίεση και την αδυναμία διασφάλισης των πληρωμών προς τους αγρότες.

Για «συκοφαντικό παροξυσμό» κάνει λόγο από την πλευρά της η Παρασκευή Τυχεροπούλου σε γραπτή δήλωση που έδωσε στη δημοσιότητα ο συνήγορός της. Σχολιάζοντας την κατάθεση του Νίκου Σαλάτα, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Όποιος τον παρακολούθησε μπορεί να αντιληφθεί το εμμονικό και ανηλεές κυνηγητό που έχει υποστεί μέχρι σήμερα η κ. Τυχεροπούλου από τις διοικήσεις του Οργανισμού και το σύστημα εντός και εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκαλύπτει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο στην Εξεταστική: Η κατάθεση Σαλάτα και οι σφοδρές αντιδράσεις

Ο κ. Σαλάτας στην κατάθεσή του περιέγραψε ένα περιβάλλον έντονων συγκρούσεων και καταγγελιών εντός του Οργανισμού, επισημαίνοντας πως εντόπισε 20 σοβαρά αδικήματα που φέρονται να βαρύνουν την κ. Τυχεροπούλου, τα οποία είχε κοινοποιήσει και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία χωρίς όμως να τύχουν της απαιτούμενης προσοχής. «Μπήκα στον Οργανισμό και βρήκα μηνύσεις του τεχνικού συμβούλου κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βρήκα μηνύσεις μεταξύ υπαλλήλων και διευθυντών. Μηνύτρια και μηνυόμενη ήταν η κυρία Τυχεροπούλου την οποία είχε επιλέξει η ευρωπαϊκή εισαγγελία ως ειδική επιστήμονα», δήλωσε.

Επιπλέον, κατήγγειλε ότι παρά τις επανειλημμένες ενημερώσεις προς την εισαγγελέα εφετών και συντονίστρια της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, κα Κυβέλου, δεν υπήρξε καμία αντίδραση ή παρέμβαση. «Της είπα ότι αυτή που επιλέξατε (σ.σ Τυχεροπούλου) πρέπει να ελέγχεται και όχι να ελέγχει. Έχει πειθαρχικά και ένα ποινικό αδίκημα», υπογράμμισε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αξιοσημείωτη ήταν η αναφορά του στην απόσπαση της κας Τυχεροπούλου στη δομή της ευρωπαϊκής εισαγγελίας με ανακριτικά καθήκοντα, παρά το γεγονός ότι, όπως κατέθεσε, «δεν έχει τα τυπικά προσόντα». Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ίδια είχε ταχθεί σε καίριες διευθυντικές θέσεις εντός του Οργανισμού, συγκεντρώνοντας δύο κρίσιμες διευθύνσεις, εντός ολίγων ημερών από την ανάληψη καθηκόντων της διοίκησης Σημανδράκου το 2022.

Ο κ. Σαλάτας δεν δίστασε να κάνει λόγο για επιλεκτική έρευνα από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, που απέκλεισε την περίοδο 2022-2023, όταν «παντοκράτωρ ήταν η Τυχεροπούλου». Εξέφρασε την απογοήτευσή του επειδή δεν κλήθηκε να καταθέσει αναφορικά με τα στοιχεία που είχε συλλέξει, παρά τα σοβαρά αδικήματα που ανέφερε.

«Για τα 20 αδικήματα τα οποία δεν με καλεί κανένας να καταθέσω είναι σαν να μη μιλάω. Πόσο μπορεί η ευρωπαϊκή εισαγγελία να έχει εχέγγυα αμεροληψίας σε αυτά που λέει; Το 2022-2023 κατέρρευσε ο οργανισμός. Πράγματα που δεν μπορούσα να πιστέψω ότι γίνονται», κατέληξε.

Παράλληλα, ο πρώην πρόεδρος κατήγγειλε ότι στοχοποιήθηκε από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, η οποία τον κατηγόρησε για παρεμπόδιση των ελέγχων, ενώ υποστήριξε ότι ασκήθηκαν πιέσεις στον τότε υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, προκειμένου να εγκριθεί παρατύπως η απόσπαση της κ. Τυχεροπούλου. «Ο κ. Πασχάλης από την ευρωπαϊκή εισαγγελία πίεζε τον κ. Τσιάρα να παρανομήσει ζητώντας την απόσπαση της κ. Τυχεροπούλου. Πράγματα παρανοϊκά για μένα», δήλωσε.

Οι αιχμές του κ. Σαλάτα κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας προκάλεσαν την αντίδραση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη.

«Προκαλεί έντονο σκεπτικισμό και μεγάλη ανησυχία η αδιανόητη επίθεση του μάρτυρα στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και στους λειτουργούς της. Αμφισβήτησε ευθέως την αξιοπιστία τους με απερίσκεπτες, προσβλητικές και εμπαθείς απόψεις που εκθέτουν την χώρα» ανέφερε η κ. Αποστολάκη.

«Όχι με εμπάθεια αλλά με λύπη. Η Ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι επικίνδυνη. Αν ασχολείτο πραγματικά, θα είχε βρει τα 20 αδικήματα της κ. Τυχεροπούλου, θα την είχε συλλάβει», αντέτεινε ο κ. Σαλάτας.

Στο ερώτημα του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριου Λαζαρίδη, για το αν οι ευθύνες των διοικήσεων είναι διαχρονικές ο κ. Σαλάτας απάντησε καταφατικά τονίζοντας ότι «η πολιτεία δεν μερίμνησε να έχει την κατάλληλη υποδομή και το προσωπικό για να μην εξαρτάται από άλλους ο ΟΠΕΚΕΠΕ και να μην παραδώσει σε ιδιώτες το πληροφοριακό σύστημα».

«Υπήρχε ένα χαλαρό σύστημα, σε όλα τα στάδια, στο θέμα των επιδοτήσεων. Όλο το πρόβλημα της απάτης, ξεκινά από τα Κέντρα Υποδοχής Δικαιολογητικών “ΚΥΔ”».

Την αδυναμία του προσωρινού Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ να δεσμευθεί για τις φετινές πληρωμές των αγροτών και κτηνοτρόφων, επισημαίνουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την σημερινή κατάθεση του κ. Καββαδά στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζουν πως ο κ. Καββαδάς εμφανίστηκε «αναρμόδιος» σε όλα τα θέματα για τα οποία ρωτήθηκε, επιτείνοντας έτσι την αγωνία των αγροτών.

Σε ό,τι αφορά στην κατάθεση του πρώην Πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκο Σαλάτα, από το κόμμα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν πως κατονόμασε με αποστομωτικό τρόπο τον υφυπουργό παρά των πρωθυπουργό, Γιώργο Μυλωνάκη, ως το πρόσωπο που τον καρατόμησε από τον Οργανισμό.

Μάλιστα τονίζουν ιδιαίτερα πως σε σχετική ερώτηση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, ο κ. Σαλάτας επανέλαβε ότι ποτέ δεν του είπε ο κ. Μυλωνάκης να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Όπως υπογραμμίζουν, καταρρίπτεται το αφήγημα που έτρεξε, όπως χαρακτηριστικά λένε, ασθμαίνοντας να υποστηρίξει με «διαρροές» η ΝΔ, στη προσπάθειά της να ακυρώσει τον κ. Σαλάτα ως μάρτυρα, επειδή αποκάλυψε την καρατόμησή του από τον κ. Μυλωνάκη γιατί δεν συνεργαζόταν με τους εισαγγελείς.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζουν πως η αποκάλυψη του κ. Σαλάτα εκθέτει έτι περαιτέρω την πλειοψηφία της Επιτροπής και προσωπικά τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, για την άρνησή τους να συμπεριληφθεί ο κ. Μυλωνάκης στον κατάλογο μαρτύρων.

Από την άλλη πλευρά, ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης δήλωσε μετά την πρώτη ημέρα εξέτασης μαρτύρων ότι «η αλήθεια έχει αρχίσει να λάμπει».

«Διακομματικές και διαχρονικές ευθύνες αναγνώρισε στις διοικήσεις από συστάσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού κ. Νίκος Σαλάτας, στοιχείο που πιστοποιεί ότι δεν υπήρξε καμία συγκάλυψη από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας», σημειώνουν πηγές της συμπολίτευσης.

Τυχεροπούλου: «Συκοφαντικός παροξυσμός με προσωπικές επιθέσεις, αισχρά ψεύδη και απαράδεκτους υπαινιγμούς»

Σε γραπτή δήλωση που έδωσε στη δημοσιότητα ο συνήγορός της, η Παρασκευή Τυχεροπούλου κάνει λόγο για «προσωπικές επιθέσεις, αισχρά ψεύδη και απαράδεκτους υπαινιγμούς».

Όπως αναφέρει: «Ο συκοφαντικός παροξυσμός του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Σαλάτα στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είχε για ακόμη μια φορά ως στόχο την κ. Τυχεροπούλου, με προσωπικές επιθέσεις, αισχρά ψεύδη και απαράδεκτους υπαινιγμούς.

Από τη σύντομη θητεία του στον Οργανισμό, από την τοποθέτησή του τον Φεβρουάριο μέχρι την αποπομπή του τον Μάιο, αποδείχθηκε στην πράξη η εμμονή του να τη στοχοποιεί — μια εμμονή τουλάχιστον περίεργη, αν όχι και ύποπτη, μετά τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και το περιεχόμενο των επισυνδέσεων της Δικογραφίας που εστάλη στη Βουλή.

Όποιος τον παρακολούθησε μπορεί να αντιληφθεί το εμμονικό και ανηλεές κυνηγητό που έχει υποστεί μέχρι σήμερα η κ. Τυχεροπούλου από τις διοικήσεις του Οργανισμού και το σύστημα εντός και εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκαλύπτει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

«Κόκκινο» χτύπησε η αντιπαράθεση και στην Ολομέλεια

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήθελε τον πλήρη έλεγχο και την άψογη συνεργασία με τους ευρωπαίους εισαγγελείς και όταν αυτό γνωστοποιήθηκε στον κ. Σαλάτα και εκείνος επέμεινε στην κόντρα με τους ευρωπαίους εισαγγελείς, τότε η κυβέρνηση του ξεκαθάρισε ότι αυτή η κόντρα δεν μπορεί να συνεχιστεί και ότι αν συνέχιζε να αντιστέκεται στον έλεγχο, δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση του, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης.

Ο κ. Λαζαρίδης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να στήσει μια ακόμα σκευωρία σε βάρος της κυβέρνησης αλλά, όχι μόνο σκευωρία δεν υπάρχει και συγκάλυψη, αντιθέτως αποκαλύφθηκε και από τη σημερινή κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι αυτή η κυβέρνηση άνοιξε στις πόρτες για τον έλεγχο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και απομάκρυνε από τη θέση του τον κ. Σαλάτα, ο οποίος δεν επιθυμούσε τους ελέγχους και ήταν σε σύγκρουση με την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ είπε επίσης ότι με όσα είπε ο κ. Σαλάτας σήμερα στην εξεταστική επιτροπή, προκύπτει ότι υπάρχει ένα διαχρονικό, διακομματικό πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τη δημιουργία του, το 2001, και με την εμπλοκή ιδιωτικών εταιρειών που είχαν τον έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ό,τι αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Παύλος Γερουλάνος, κάλεσε τον κ. Λαζαρίδη να μην ξεχνάει ότι η συζήτηση αφορά συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων, συνδρομή σε υπεξαίρεση, υποκίνηση για τη διάπραξη των αδικημάτων αυτών από στελέχη της ΝΔ, όπως ο «φραπές», ο «χασάπης», ο κ. Μελάς, ο κ. Μπαμπασίδης, ο κ. Ζερβός, ο κ. Στρατάκος.

«Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΝΔ προσήλθε με το μέγιστο της υποκρισίας να πανηγυρίσει και να μιλάει για συγκάλυψη στον ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της «Νίκης» Σπύρος Τσιρώνης και κατηγόρησε την συμπολίτευση ότι απέκλεισε μάρτυρες, ευτέλισε κάθε κοινοβουλευτική διαδικασία και έκανε χρήση κάθε προγράμματος ξεπλύματος πλυντηρίου.

«Ήταν μύθος τα Τέμπη; Μύθος οι 57 νεκροί; Μύθος η σύγκρουση των δύο τρένων; Μύθος το μανιτάρι; Πραγματικά, δεν έχω λόγια», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας και κατηγόρησε τη ΝΔ πως αντί να φέρει στην εξεταστική «τη σαπίλα του ΟΠΕΚΕΠΕ» και τους «κομματάρχες της», τις Φεράρι, τους «Χασάπηδες», τις κουμπάρες για να ομολογήσουν, κάλεσε νεκρούς.

«Επιβεβαιώνεται ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη συγκάλυψη και του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως κάνει και με το έγκλημα των Τεμπών. Απέκλεισε την προανακριτική για τους εμπλεκόμενους υπουργούς, προχώρησε στην εξεταστική επιτροπή αρνούμενη να κληθούν μάρτυρες που εμπλέκονται, επιφανή στελέχη της ΝΔ», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης και τόνισε ότι αυτό το σκάνδαλο είναι σκάνδαλο της ΝΔ και έτσι το βλέπουν συνολικά οι αγρότες και είναι σκάνδαλο και της ΕΕ.

«Τον άνθρωπο που ακόμα και σήμερα έβριζε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον κ. Σαλάτα, εσείς κύριε Λαζαρίδη, ήρθατε να μας πείτε ότι είναι αξιόπιστος. Ή βρίσκεστε σε σύγχυση ή λέτε ψέματα. Μας είπατε επίσης ότι είναι εμπλεκόμενοι μόνο οι υπάλληλοι. Προφανώς ο κ. Λαζαρίδης τη δικογραφία τη διάβαζε πηδώντας σελίδες», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος.

Στην κατάθεση του κ. Νίκου Σαλάτα στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε παρέμβασή της στην Ολομέλεια. «O κ. Σαλάτας, ο τελευταίος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που καρατομήθηκε από τον κ. Μητσοτάκη, λίγη ώρα πριν διαβιβαστεί η ποινική δικογραφία των ευρωπαίων εισαγγελέων, είπε στην εξεταστική επιτροπή, πριν από λίγο, ότι την καρατόμηση του, τη ζήτησε ο κ. Μυλωνάκης. Το πρόσωπο δηλαδή, το οποίο λέει ότι δεν έχει σχέση ούτε με τις παρακολουθήσεις ούτε με τις διευθετήσεις, αυτός ο οποίος ήρθε προχθές για να πει ότι δεν έχει σχέση με το…φόνο», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου για να προσθέσει ότι «εδώ είμαστε ενώπιον μιας πάρα πολύ σκοτεινής και αξιόποινης δράσης με στόχο την δημοκρατική λειτουργία», διότι «έχουμε παρακολουθούμενους βουλευτές, εκβιαζόμενο πολιτικό προσωπικό, έχουμε το δεξί του πρωθυπουργού τον κ. Μυλωνάκη, να ενημερώνει βουλευτές ότι παρακολουθούνται, να γνωρίζει ποιους παρακολουθούν οι ευρωπαίοι εισαγγελείς, άρα να παρακολουθεί και τις ευρωπαίες εισαγγελείς, να εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση πριν ακουστούν οι φοβερές στιχομυθίες κακοποιών μελών της ΝΔ, έχουμε ένα υπόβαθρο μαφιόζικης διάστασης».

«Προκύπτει ότι ο κ. Μυλωνάκης, απαντώντας προχθές στην ερώτησή μου, είπε κραυγαλέα ψέματα. Είπε ψέματα για τη γνώση του ενώ είναι αυτός, που, ως δεξί χέρι του πρωθυπουργού, λύνει και δένει όλο το τελευταίο διάστημα σε παρασκηνιακές, παρακρατικού τύπου μεθοδεύσεις. Είναι ευθύνη μας, και το απευθύνω στη δημοκρατική αντιπολίτευση, να μην αφήσουμε να λυμαίνονται τη δημοκρατική λειτουργία κάποιοι σκοτεινοί μηχανισμοί», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.