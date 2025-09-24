Λαζαρίδης για κατάθεση Σαλάτα στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα αφήσουμε στα κόμματα της αντιπολίτευσης να στήσουν μία νέα σκευωρία»

Enikos Newsroom

πολιτική

Μακάριος Λαζαρίδης

«Η αλήθεια έχει αρχίσει να λάμπει» δήλωσε μετά την πρώτη ημέρα εξέτασης μαρτύρων στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης.

Σοβαρές καταγγελίες Νίκου Σαλάτα: «Αδιανόητο να αγνοείται ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ όταν καταγγέλλει 17 αδικήματα» – Τι υποστήριξε στην κατάθεσή του

«Το επισημαίνω αυτό, διότι αποδείχτηκε από την κατάθεση του τέως προέδρου του οργανισμού του κ. Ν. Σαλάτα, ότι η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν είχε διάθεση να συγκαλύψει και να μην επιτρέψει στους ευρωπαίους εισαγγελείς να κάνουν τους απαιτούμενους ελέγχους, αλλά αντίθετα, απαίτησε από τον κ. Σαλάτα να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι. Όταν ξεκίνησαν οι προστριβές του κ. Σαλάτα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυβέρνηση είχε μόνο μία λύση. Την απομάκρυνση του κ. Σαλάτα. Ένα διαχρονικό και διακομματικό πρόβλημα, όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος ο τέως πρόεδρος, δεν θα αφήσουμε στα κόμματα της αντιπολίτευσεως, να στήσουν μία νέα σκευωρία» τόνισε ο κ. Λαζαρίδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσες νύχτες αϋπνίας επιταχύνουν την άνοια – Τι αναφέρουν μελέτες;

Στο «κόκκινο» η έλλειψη προσωπικού στο νοσοκομείο Καρπάθου

ΚΥΑ για την επιδότηση ενοικίου: Η διαδικασία, οι εξαιρέσεις και ο «κόφτης» των ανείσπρακτων ενοικίων

Έρχονται 10.000 εργάτες γης – Πάνω από 100.000 μετακλήσεις ξένων εργατών για το 2026

https://www.foxreport.gr/articles/mystiriodis-fakelos-tou-protou-proedrou-tis-tsechoslovakias-anoichthike-ti-emperiechei/66...

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το χρυσόψαρο στην εικόνα σε 9 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:57 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Βουλή: Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις για τις φρεγάτες Belharra – «Κοντά σε Μνημόνιο και για τις 2+2 Bergamini», ανακοίνωσε ο Δένδιας

«Στην προσεχή παρέλαση της Θεσσαλονίκης, την 28η Οκτωβρίου θα δείτε μια άλλη παρέλαση. Έναν Στ...
21:39 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης σε ομογενείς: Η Ελλάδα έχει επιστρέψει για τα καλά

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε χαιρετισμό σε ομογενειακό γεύμα που συνδιοργάνωσαν...
20:33 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει ζήτημα να σταματήσει ο διάλογος με την Τουρκία – Θα υπάρξει ευκαιρία για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στο προσεχές διάστημα

Σε δήλωση του στην ΕΡΤ ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην αναβολή της ...
20:10 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Πηγές ΝΔ για την κατάθεση Σαλάτα στην Εξεταστική: Πιστοποιείται ότι δεν υπήρξε καμία συγκάλυψη

«Διακομματικές και διαχρονικές ευθύνες αναγνώρισε στις διοικήσεις από συστάσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ο ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος