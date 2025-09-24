Λαζαρίδης για κατάθεση Σαλάτα στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα αφήσουμε στα κόμματα της αντιπολίτευσης να στήσουν μία νέα σκευωρία»

«Η αλήθεια έχει αρχίσει να λάμπει» δήλωσε μετά την πρώτη ημέρα εξέτασης μαρτύρων στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης.

«Το επισημαίνω αυτό, διότι αποδείχτηκε από την κατάθεση του τέως προέδρου του οργανισμού του κ. Ν. Σαλάτα, ότι η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο δεν είχε διάθεση να συγκαλύψει και να μην επιτρέψει στους ευρωπαίους εισαγγελείς να κάνουν τους απαιτούμενους ελέγχους, αλλά αντίθετα, απαίτησε από τον κ. Σαλάτα να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι. Όταν ξεκίνησαν οι προστριβές του κ. Σαλάτα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυβέρνηση είχε μόνο μία λύση. Την απομάκρυνση του κ. Σαλάτα. Ένα διαχρονικό και διακομματικό πρόβλημα, όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος ο τέως πρόεδρος, δεν θα αφήσουμε στα κόμματα της αντιπολίτευσεως, να στήσουν μία νέα σκευωρία» τόνισε ο κ. Λαζαρίδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ