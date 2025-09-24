Βόλος: «Θα σε τρυπήσω με μαχαίρι» – Ένοχος 60χρονος για απειλές κατά της αδελφής του

Ένας 60χρονος οδηγήθηκε σήμερα 24/9 ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή απειλή κατά της αδελφής του. Το δικαστήριο τον κήρυξε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης επτά μηνών με αναστολή.

Πληροφορίες του gegonotanews, αναφέρουν πως η παθούσα, σύμφωνα με την δικογραφία, μίσθωσε σε ενοικιάστρια αγρόκτημα το οποίο είχε αποκτήσει από κληρονομιά της μητέρας της το 1995. Στις 15 Σεπτεμβρίου ο 86χρονος πατέρας της μπήκε στον χώρο του κτήματος και προκάλεσε ζημιές σε έπιπλα και εξοπλισμό, πράξη για την οποία καταδικάστηκε για φθορά ξένης περιουσίας και διατάραξη οικιακής ειρήνης.

«Θα σε τρυπήσω με μαχαίρι»

Λίγο αργότερα, ο 60χρονος αδελφός της φέρεται να επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της, απειλώντας την με εκφράσεις όπως «θα σε σκοτώσω» και «θα σε τρυπήσω με μαχαίρι». Η γυναίκα προσέφυγε αμέσως στην αστυνομία υποβάλλοντας μήνυση.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, η καταγγέλλουσα περιέγραψε τον αδελφό της ως άνθρωπο με βίαιη συμπεριφορά, σημειώνοντας ότι απείλησε τη ζωή της και εξύβρισε ακόμη και τον γιο της. Μάρτυρας που άκουσε το τηλεφώνημα επιβεβαίωσε τα λεγόμενά της. Ο κατηγορούμενος, συνταξιούχος ανώτατος αξιωματικός του Εμπορικού Ναυτικού αρνήθηκε κατηγορηματικά τις πράξεις που του αποδίδονται, δηλώνοντας πως η αδελφή του είναι «πάντα προβληματική» και πως ο ίδιος ενήργησε μόνο για να υπερασπιστεί τον πατέρα τους.

Η εισαγγελέας σχολίασε πως, ούτε τα πτυχία, ούτε οι επαγγελματικές περγαμηνές μπορούν να αποτελέσουν άμυνα απέναντι στην ενδοοικογενειακή βία, η οποία δεν κάνει διακρίσεις. Το δικαστήριο κήρυξε ένοχο τον 60χρονο, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης επτά μηνών με αναστολή με παρεπόμενη ποινή την απαγόρευση της επικοινωνίας με την αδελφή του με κάθε μέσο.

