Βόλος: «Πήρε ένα κουζινομάχαιρο και απείλησε να με σκοτώσει» – Ένοχος 19χρονος για το επεισόδιο με την φίλη του

Ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία κρίθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ένας 19χρονος, που συνελήφθη μετά την καταγγελία της φίλης του ότι απείλησε να την σκοτώσει με κουζινομάχαιρο. Ο νεαρός καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 9 μηνών με τριετή αναστολή και έφεση που να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου και όλες αυτές τις ημέρες ο 19χρονος κρατούνταν, αφού η δίκη του είχε πάρει τριήμερη αναβολή.

Το επεισόδιο

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Ταχυδρόμου», το νεαρό ζευγάρι βρισκόταν στο σπίτι του 19χρονου σε ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου, ύστερα από βραδινή έξοδο. Μάλωσαν για ασήμαντη αφορμή και η 19χρονη ήθελε να πάρει τα πράγματά της και να φύγει, ενώ ο κατηγορούμενος δεν την άφηνε, όπως κατέθεσε στο δικαστήριο.

«Με έριξε στην πόρτα, με αποτέλεσμα να χτυπήσω το κεφάλι μου. Του είπα να φύγω, πονάω. Δεν με άφηνε. Αντίθετα πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και απείλησε να με σκοτώσει», είπε η 19χρονη.

Εκείνη τη στιγμή κατέφθαναν αστυνομικοί του Τμήματος Ρήγα Φεραίου στο σπίτι του 19χρονου, αφού οι γείτονες, που άκουσαν φασαρία και φωνές, είχαν ειδοποιήσει την Αστυνομία.

«Εκείνος είπε: «Σιγά θα μας ακούσουν». Οι αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα και με κάλεσαν να δουν πως είμαι», συνέχισε εξεταζόμενη στο δικαστήριο η παθούσα, η οποία απέδωσε το επεισόδιο στον εκνευρισμό του 19χρονου, όταν την άκουσε να μιλάει στο τηλέφωνο με φίλο της.

Το νεαρό ζευγάρι, όπως προέκυψε από την προανάκριση, είναι μαζί από το 2023. Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο αντιμετωπίζει προβλήματα και ανά τακτά διαστήματα διακόπτει την σχέση του. Αυτήν την περίοδο έλεγε να κάνει μια προσπάθεια.

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Κατά την απολογία του, ο 19χρονος υποστήριξε ότι το επεισόδιο συνέβη επειδή η παθούσα ενημερώθηκε ότι στο διάστημα που δεν ήταν μαζί έχει σχέση με άλλη και έκανε σκηνικό ζηλοτυπίας. Παραδέχτηκε ότι ακολούθησε λογομαχία, αλλά αρνήθηκε ότι την απείλησε με μαχαίρι.

Στο δικαστήριο εξετάστηκαν ως μάρτυρες ο πατέρας του και φίλος του, που είπαν ότι είναι ένας ήσυχος νέος, που δεν δημιουργεί προβλήματα, σπουδάζει, εργάζεται.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για ενδοοικογενειακή απειλή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Δεν δέχτηκε τον ισχυρισμό του 19χρονου ότι είχε στα χέρια του το μαχαίρι, επειδή ήθελε να το βολέψει.

«Τη μια είπε στην Αστυνομία ότι το κρατούσε γιατί ετοίμαζε κάτι να φάει, την άλλη ότι το είχε στα χέρια για να το βολέψει», τόνισε η εισαγγελέας στην πρότασή της.

Το δικαστήριο δεν δέχτηκε ούτε τον ισχυρισμό ότι επειδή το μαχαίρι χρησίμευε για οικιακή χρήση δεν θα μπορούσε να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της παράνομης οπλοκατοχής. Αναγνώρισε όμως στον 19χρονο τα ελαφρυντικά του σύννομου βίου και της μετεφηβικής ηλικίας.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε στον νεαρό την ποινή και τον προέτρεψε: «Να προσέχετε από εδώ και πέρα τι κάνετε με τις σχέσεις».