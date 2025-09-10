Βόλος: «Πήρε ένα κουζινομάχαιρο και απείλησε να με σκοτώσει» – Ένοχος 19χρονος για το επεισόδιο με την φίλη του

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία κρίθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ένας 19χρονος, που συνελήφθη μετά την καταγγελία της φίλης του ότι απείλησε να την σκοτώσει με κουζινομάχαιρο. Ο νεαρός καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 9 μηνών με τριετή αναστολή και έφεση που να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου και όλες αυτές τις ημέρες ο 19χρονος κρατούνταν, αφού η δίκη του είχε πάρει τριήμερη αναβολή.

Το επεισόδιο

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Ταχυδρόμου», το νεαρό ζευγάρι βρισκόταν στο σπίτι του 19χρονου σε ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου, ύστερα από βραδινή έξοδο. Μάλωσαν για ασήμαντη αφορμή και η 19χρονη ήθελε να πάρει τα πράγματά της και να φύγει, ενώ ο κατηγορούμενος δεν την άφηνε, όπως κατέθεσε στο δικαστήριο.

«Με έριξε στην πόρτα, με αποτέλεσμα να χτυπήσω το κεφάλι μου. Του είπα να φύγω, πονάω. Δεν με άφηνε. Αντίθετα πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και απείλησε να με σκοτώσει», είπε η 19χρονη.

Εκείνη τη στιγμή κατέφθαναν αστυνομικοί του Τμήματος Ρήγα Φεραίου στο σπίτι του 19χρονου, αφού οι γείτονες, που άκουσαν φασαρία και φωνές, είχαν ειδοποιήσει την Αστυνομία.

«Εκείνος είπε: «Σιγά θα μας ακούσουν». Οι αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα και με κάλεσαν να δουν πως είμαι», συνέχισε εξεταζόμενη στο δικαστήριο η παθούσα, η οποία απέδωσε το επεισόδιο στον εκνευρισμό του 19χρονου, όταν την άκουσε να μιλάει στο τηλέφωνο με φίλο της.

Το νεαρό ζευγάρι, όπως προέκυψε από την προανάκριση, είναι μαζί από το 2023. Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο αντιμετωπίζει προβλήματα και ανά τακτά διαστήματα διακόπτει την σχέση του. Αυτήν την περίοδο έλεγε να κάνει μια προσπάθεια.

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Κατά την απολογία του, ο 19χρονος υποστήριξε ότι το επεισόδιο συνέβη επειδή η παθούσα ενημερώθηκε ότι στο διάστημα που δεν ήταν μαζί έχει σχέση με άλλη και έκανε σκηνικό ζηλοτυπίας. Παραδέχτηκε ότι ακολούθησε λογομαχία, αλλά αρνήθηκε ότι την απείλησε με μαχαίρι.

Στο δικαστήριο εξετάστηκαν ως μάρτυρες ο πατέρας του και φίλος του, που είπαν ότι είναι ένας ήσυχος νέος, που δεν δημιουργεί προβλήματα, σπουδάζει, εργάζεται.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για ενδοοικογενειακή απειλή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Δεν δέχτηκε τον ισχυρισμό του 19χρονου ότι είχε στα χέρια του το μαχαίρι, επειδή ήθελε να το βολέψει.

«Τη μια είπε στην Αστυνομία ότι το κρατούσε γιατί ετοίμαζε κάτι να φάει, την άλλη ότι το είχε στα χέρια για να το βολέψει», τόνισε η εισαγγελέας στην πρότασή της.

Το δικαστήριο δεν δέχτηκε ούτε τον ισχυρισμό ότι επειδή το μαχαίρι χρησίμευε για οικιακή χρήση δεν θα μπορούσε να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της παράνομης οπλοκατοχής. Αναγνώρισε όμως στον 19χρονο τα ελαφρυντικά του σύννομου βίου και της μετεφηβικής ηλικίας.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε στον νεαρό την ποινή και τον προέτρεψε: «Να προσέχετε από εδώ και πέρα τι κάνετε με τις σχέσεις».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιός του Δυτικού Νείλου: 75 κρούσματα και 5 θάνατοι σε 18 Περιφερειακές Ενότητες

8 τύποι ανθρώπων που κάνουν τη ζωή μας πιο δύσκολη και μας εξαντλούν συναισθηματικά

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση στις πωλήσεις αυτοκινήτων τον Αύγουστο – Δείτε τα στοιχεία

Άδεια σχολικής παρακολούθησης: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι γονείς- Νέες διευκρινίσεις για τη χορήγησή της

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το λάθος στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 29 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:13 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Τροχαίο στον Πειραιά: «Ο οδηγός του Τραμ ένιωσε αδιαθεσία» – Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΣΤΑΣΥ για το τροχαίο, που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (10/9) στον...
20:05 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Πάτρα: 21χρονη κατήγγειλε για βιασμό τoν εν διαστάσει σύζυγό της

Μία πολύ σοβαρή καταγγελία ερευνά τις τελευταίες ώρες η Ασφάλεια Πατρών. Όπως μεταδίδει το tem...
19:52 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Βόλος: Συνελήφθη 44χρονος επιχειρηματίας που είχε στην κατοχή του πτυσσόμενα γκλοπ, ρόπαλα και σπαθιά – «Τα μισά είναι δώρα»

Στην σύλληψη ενός 44χρονου επιχειρηματία από τον Βόλο προχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης οι αστυ...
19:36 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Τροχαίο στον Πειραιά: 30 τραυματίες μετά την σύγκρουση λεωφορείου με τραμ – Η ανακοίνωση της ΟΣΥ

Τριάντα ελαφρά τραυματίες είναι ο απολογισμός του τροχαίου, που συνέβη το απόγευμα της Τετάρτη...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος