Πάτρα: Αυτό είναι το πόρισμα του ιατροδικαστή για το 2,5 μηνών βρέφους – Φωτογραφίες σοκ με τους μώλωπες στο σώμα του

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πάτρα: Αυτό είναι το πόρισμα του ιατροδικαστή για το 2,5 μηνών βρέφους – Φωτογραφίες σοκ με τους μώλωπες στο σώμα του

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση θανάτου του 2,5 μηνών βρέφους, το οποίο έφερε σημάδια κακοποίησης. Υπενθυμίζεται πως στο πόρισμα του ιατροδικαστή Αντρέα Γκότση, το οποίο στηρίχτηκε και σε εκθέσεις παθολογοανατόμων, ο θάνατος αποδίδεται σε ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Όλα έγιναν στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2012, όταν το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων μεταξύ ζωής και θανάτου. Εκεί διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρίου. Οι γιατροί που εξέτασαν το μωρό στις 31 του μήνα εντόπισαν συγκεκριμένα στοιχεία που παραπέμπουν σε κακοποίηση. Έβγαλαν φωτογραφίες το σωματάκι του βρέφους και το παντελόνι που φορούσε κατά την μεταφορά του στο νοσοκομείο και αμέσως κάλεσαν την Αστυνομία.

Δείτε τις φωτογραφίες

Από την πλευρά της η Αστυνομία απευθύνθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πάτρας και την υπόθεση ανέλαβε ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης, ο οποίος εξέτασε το παιδί στις 3 Ιανουαρίου εν ζωή. Πέντε ημέρες αργότερα το βρέφος άφησε την τελευταία του πνολή.

Ο κ. Γκότσης απεφάνθη ότι το βρέφος πέθανε από μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Το πόρισμα

Το LiveNews έφερε στο φως της δημοσιότητας το πόρισμα του ιατροδικαστή, Ανδρέα Γκότση.

  • Κεφαλαιματώματα: Τα αποδίδει στη λοίμωξη
  • Ταρακούνημα: Μπορεί να μην είναι «shaken baby syndrome», αλλά αιμορροφιλία, σπασμοί, εγκεφαλίτιδα, εγκεφαλικό οίδημα. Μπορεί να είναι «shaken baby syndrome», αλλά επειδή ήταν νεογέννητο, μπορεί τα ευρήματα να προκλήθηκαν από σχετικά μικρά ταρακουνήματα του σώματος.
  • Παλιά κατάγματα στα πλευρά: Τα αγνοεί, δεν τα αναφέρει καθόλου στο πόρισμα.
  • Μώλωπες: Κατά τη νεκροψία νεκροτομή δεν διαπιστώθηκαν καθόλου αλλοιώσεις της χροιάς του δέρματος, πόσο μάλλον εκχυμώσεις.

«Πώς κρίθηκε αυτό το περιστατικό ως παθολογικός θάνατος»

«Απορώ με αυτά που ακούω και απορώ με το πόρισμα. Δεν καταλαβαίνω πώς κρίθηκε αυτό το περαστικό ως παθολογικός θάνατος, γατί έχουμε εμφανείς κακώσεις», είπε για το θέμα ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης για το «φακελάκι» στο ΕΣΥ: « Το πολεμάω, το αποστρέφομαι, το σιχαίνομαι»

COVID-19 και γρίπη μπορούν να «ξυπνήσουν» τον καρκίνο – Ανησυχητική μελέτη

Άδεια σχολικής παρακολούθησης: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι γονείς- Νέες διευκρινίσεις για τη χορήγησή της

Έρευνα της Ferryscanner: Οι Έλληνες «ψηφίζουν» κοντινά νησιά – Ποια βρέθηκαν στην κορυφή των προτιμήσεων το φετινό καλοκαίρ...

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 29 δευτερόλεπτα;

Πώς να αλλάξετε την ταχύτητα του ποντικιού στα Windows
περισσότερα
18:44 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Ασπρόπυργος: 15 συλλήψεις έπειτα από ειδική αστυνομική επιχείρηση – Βρέθηκε καραμπίνα για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή πριν από 3 χρόνια

Σε 15 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί που πραγματοποίησαν μεγάλη επιχείρηση το πρωί της Τε...
18:11 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

«Ιπποκράτειο»: Ο καρδιοχειρουργός είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για φακελάκι – Εκκρεμεί η δίκη του σε δεύτερο βαθμό

Είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για «φακελάκι» ο καρδιοχειρουργός που συνελήφθη επ’ α...
17:51 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Ρέθυμνο: Πατέρας, μητέρα, γιος και ανιψιός εμπλέκονται στην εγκληματική οργάνωση για τις ζωοκλοπές

«Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος». Με αυτή τη φράση στο προφίλ του εμφανιζόταν ένας 24χρο...
17:42 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Νέα καταγγελία για τον διευθυντή της καρδιολογικής στο «Ιπποκράτειο» που συνελήφθη για «φακελάκι» – «Τα 3.000 για ένα καφεδάκι για τα παιδιά»

Μετά το περιστατικό της σύλληψης του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής στο «Ιπποκράτει...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος