Πάτρα: Αυτό είναι το πόρισμα του ιατροδικαστή για το 2,5 μηνών βρέφους – Φωτογραφίες σοκ με τους μώλωπες στο σώμα του

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση θανάτου του 2,5 μηνών βρέφους, το οποίο έφερε σημάδια κακοποίησης. Υπενθυμίζεται πως στο πόρισμα του ιατροδικαστή Αντρέα Γκότση, το οποίο στηρίχτηκε και σε εκθέσεις παθολογοανατόμων, ο θάνατος αποδίδεται σε ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Όλα έγιναν στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2012, όταν το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων μεταξύ ζωής και θανάτου. Εκεί διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρίου. Οι γιατροί που εξέτασαν το μωρό στις 31 του μήνα εντόπισαν συγκεκριμένα στοιχεία που παραπέμπουν σε κακοποίηση. Έβγαλαν φωτογραφίες το σωματάκι του βρέφους και το παντελόνι που φορούσε κατά την μεταφορά του στο νοσοκομείο και αμέσως κάλεσαν την Αστυνομία.

Δείτε τις φωτογραφίες

Από την πλευρά της η Αστυνομία απευθύνθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πάτρας και την υπόθεση ανέλαβε ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης, ο οποίος εξέτασε το παιδί στις 3 Ιανουαρίου εν ζωή. Πέντε ημέρες αργότερα το βρέφος άφησε την τελευταία του πνολή.

Ο κ. Γκότσης απεφάνθη ότι το βρέφος πέθανε από μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Το πόρισμα

Το LiveNews έφερε στο φως της δημοσιότητας το πόρισμα του ιατροδικαστή, Ανδρέα Γκότση.

Κεφαλαιματώματα : Τα αποδίδει στη λοίμωξη

: Τα αποδίδει στη λοίμωξη Ταρακούνημα : Μπορεί να μην είναι «shaken baby syndrome», αλλά αιμορροφιλία, σπασμοί, εγκεφαλίτιδα, εγκεφαλικό οίδημα. Μπορεί να είναι «shaken baby syndrome», αλλά επειδή ήταν νεογέννητο, μπορεί τα ευρήματα να προκλήθηκαν από σχετικά μικρά ταρακουνήματα του σώματος.

: Μπορεί να μην είναι «shaken baby syndrome», αλλά αιμορροφιλία, σπασμοί, εγκεφαλίτιδα, εγκεφαλικό οίδημα. Μπορεί να είναι «shaken baby syndrome», αλλά επειδή ήταν νεογέννητο, μπορεί τα ευρήματα να προκλήθηκαν από σχετικά μικρά ταρακουνήματα του σώματος. Παλιά κατάγματα στα πλευρά : Τα αγνοεί, δεν τα αναφέρει καθόλου στο πόρισμα.

: Τα αγνοεί, δεν τα αναφέρει καθόλου στο πόρισμα. Μώλωπες: Κατά τη νεκροψία νεκροτομή δεν διαπιστώθηκαν καθόλου αλλοιώσεις της χροιάς του δέρματος, πόσο μάλλον εκχυμώσεις.

«Πώς κρίθηκε αυτό το περιστατικό ως παθολογικός θάνατος»

«Απορώ με αυτά που ακούω και απορώ με το πόρισμα. Δεν καταλαβαίνω πώς κρίθηκε αυτό το περαστικό ως παθολογικός θάνατος, γατί έχουμε εμφανείς κακώσεις», είπε για το θέμα ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης.