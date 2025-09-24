Πηγές ΝΔ για την κατάθεση Σαλάτα στην Εξεταστική: Πιστοποιείται ότι δεν υπήρξε καμία συγκάλυψη

«Διακομματικές και διαχρονικές ευθύνες αναγνώρισε στις διοικήσεις από συστάσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού κ. Νίκος Σαλάτας, στοιχείο που πιστοποιεί ότι δεν υπήρξε καμία συγκάλυψη από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας», σημειώνουν πηγές της συμπολίτευσης, με αφορμή την εξέταση του κ. Σαλάτα από την εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του Οργανισμού Πληρωμών Κοινοτικών Ενισχύσεων.

«Και αυτό γιατί ο κ. Σαλάτας αποκάλυψε ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό κ. Γ. Μυλωνάκη ο τελευταίος του ξεκαθάρισε ότι “οφείλει να αφήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της διαφορετικά δεν απομένει άλλη λύση για την κυβέρνηση από το να τον απομακρύνει από τον οργανισμό”», αναφέρουν οι ίδιες πηγές και συνεχίζουν: «Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει τη θέση της Κυβέρνησης ότι όχι μόνο δεν έχει συγκαλύψει κάτι, αλλά το αντίθετο, “το όλα στο φως” το κάνει πράξη».

Σύμφωνα με τις πηγές της ΝΔ, στην κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, «ο μάρτυρας, ο οποίος έχει διατελέσει γενικός γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι υπήρχε στενή σχέση μεταξύ της Παρασκευής Τυχεροπούλου και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκαλώντας ντόμινο ερωτημάτων που ζητούν απαντήσεις, καθώς η κυρία Τυχεροπούλου διετέλεσε διευθύντρια του Οργανισμού σε δύο κρίσιμες διευθύνσεις χωρίς μάλιστα να διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Επιπλέον, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ευθέως για κατάχρηση εξουσίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην οποία μάλιστα απέδωσε σκοπιμότητα ως προς την έρευνά της καθώς “ξέχασε όλως τυχαίως”- όπως είπε- να συμπεριλάβει την περίοδο 2022-2023, όπως επιθυμούσε η Παρασκευή Τυχεροπούλου. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η κυρία Τυχεροπούλου διώκεται για 20 αδικήματα, ενώ σύμφωνα με τον μάρτυρα, η συγκεκριμένη διευθύντρια του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε στενή συνεργασία με τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού Βαγγέλη Σημανδράκου την επίμαχη περίοδο 2022-2023. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είπε ότι εάν πραγματικά ασχολούνταν με την υπόθεση για την περίοδο 2022-2023 θα είχε συλλάβει την κ. Τυχεροπούλου. Χαρακτήρισε “επικίνδυνη” την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που κάνει πολιτική διασύροντας τη χώρα. Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών είπε ότι δεν έχει καμία κομματική ταυτότητα, ενώ δείχνοντας προς τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Μιλένα Αποστολάκη, υπογράμμισε ότι στις εκλογές των δικαστών κατέβαινε επικεφαλής “της δικής σας προοδευτικής παράταξης”», αναφέρουν οι πηγές της ΝΔ.

20:33 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

18:03 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

17:54 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

17:30 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

