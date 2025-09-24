ΑΕΚ – Παναιτωλικός 2-1: Έκανε το 2Χ2 στο Κύπελλο Ελλάδας η Ένωση

Με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Καλοσκάμη, η ΑΕΚ πέτυχε τη δεύτερη νίκη της στο κύπελλο Ελλάδας επικρατώντας 2-1 του Παναιτωλικού στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο νεαρός άσος έφτιαξε το πρώτο γκολ που σημείωσε ο Πιερό στο 26΄ και σημείωσε το δεύτερο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Μείωσαν με πέναλτι του Αγκίρε οι φιλοξενούμενοι στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Η Ένωση ήταν επιθετική, γρήγορη και αποτελεσματική αφήνοντας απόλυτα ικανοποιημένους τους περίπου 10.000 φίλους της που βρέθηκαν στη OPAP Arena. Στο 26΄ ο Καλοσκάμης πήρε την πρώτη κεφαλιά στην περιοχή και ο Πιερό, επίσης με το κεφάλι, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

αεκ παναι

Στο 45+1΄ ήταν η σειρά του Καλοσκάμη με ένα υπέροχο πλασέ από το ύψος της περιοχής να πετύχει το παρθενικό του γκολ στα «κιτρινόμαυρα» και να γνωρίσει την αποθέωση από τον κόσμο της ΑΕΚ.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες έπαιξαν ανοιχτά, ο Παναιτωλικός είχε καλή κυκλοφορία της μπάλας και έφτασε 2-3 φορές με αξιώσεις στην περιοχή του Μπρινιόλι. Η Ένωση είχε τις δικές της στιγμές, με κορυφαία το δοκάρι του Γιόβιτς στο 75΄. Στις καθυστερήσεις ο Παναιτωλικός κέρδισε πέναλτι σε χέρι του Βίντα και ο Αγκίρε από τη «βούλα» διαμόρφωσε το τελικό 2-1 στο 90+2΄.

αεκ παναι

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης Σταύρος (Κοζάνη)
Κίτρινες: Οντουμπάτζο – Κοντούρης, Σιέλης, Μανρίκε, Στάγιτς

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Οντουμπάτζο, Βίντα, Μουκουντί, Πενράις, Γκρούγιτς, Μάνταλος (63΄ Μαρίν), Ζοάο Μάριο (85΄ Κουτέσα), Καλοσκάμης, Ελίασον (63΄ Κοϊτά), Πιερό (63΄ Γιόβιτς)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Ζίβκοβιτς, Κοντούρης (79΄ Αγκίρε), Ματσάν (87΄ Νικολάου), Ενκολό, Άλεξιτς (79΄ Σμυρλής), Μανρίκε, Σιέλης, Κόγιτς (38΄ Μπουχαλάκης), Γαλιάτσος, Στάγιτς, Μίχαλακ (79΄ Εστεμπάν)

