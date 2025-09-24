Τραγωδία στη Λάρισα: Άνδρας έχασε τη ζωή του από το αλυσοπρίονο

Τραγωδία στη Χάλκη Λάρισας με έναν άνδρα περίπου 50 ετών να χάνει τη ζωή του ενώ εκτελούσε εργασίες με αλυσοπρίονο.

Σύμφωνα με το larissanet, όλα έγιναν όταν ο άτυχος άνδρας ανέβηκε σε δένδρο προκειμένου να κάνει κάποιες εργασίες, και υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του αλυσοπρίονου που κρατούσε με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος ακρωτηριάζοντας το πόδι του.

Το κόψιμο ήταν στο μηριαίο νεύρο και η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη για να μπορέσει να παραμείνει στη ζωή.

Στο σημείο έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ και τον παρέλαβαν με τον άνδρα να καταλήγει λίγη ώρα αργότερα.

