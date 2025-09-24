Ειρήνη Μουρτζούκου: Παίρνει πίσω μία από τις τέσσερις δολοφονίες που είχε ομολογήσει – Η νέα μαρτυρία μέσα από τις φυλακές 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ειρήνη Μουρτζούκου

Νέο ηχητικό ντοκουμέντο από συνομιλίες της Ειρήνης Μουρτζούκου, μέσα από το κελί των φυλακών Κορυδαλλού, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις», η Ειρήνη, μιλώντας με συγγενικό της πρόσωπο αναιρεί τη μία από τις 4 παραδοχές για τις δολοφονίες βρεφών που είχε ομολογήσει στους αστυνομικούς.

Όσα λέει τώρα, έρχονται σε αντίθεση με όσα φέρεται να είχε ισχυριστεί μετά τη σύλληψή της.

Σύμφωνα με την μαρτυρία-ντοκουμέντο από την Ειρήνη: «Όταν η Κατερίνα με πήρε τηλέφωνο, το σκέφτομαι και τσαντίζομαι. Περνάει από πολλά το μυαλό μου. ” Σε παρακαλώ, έλα γρήγορα γιατί πρέπει να κρατήσεις το παιδί για 20 λεπτά”. ”Κατερίνα δουλεύω ακόμα”, της λέω, ”ούτε τη Μαρία δεν θα προλάβω να πάω να δω”. Τη Μαρία τότε δεν πρόλαβα να την δω, με βίντεοκλήση την είδα. ” Σε παρακαλώ, πρέπει, έχω δουλειά”».

«Οκ, πάω. Της λέω πού είναι το παιδί; Το παιδί το είχε, έτσι όπως ήταν η πόρτα μας, το είχε βάλει τέρμα πίσω, εκεί στον τοίχο που είναι η κούνια. Της λέω ” έχεις δώσει το φάρμακο στο παιδί; Εγώ δεν παίρνω ευθύνη”. Μου λέει ”ναι”, ”γάλα;” της λέω, ”ναι”», λέει στη συνέχεια, συμπληρώνοντας: «Σε πόση ώρα είναι, της λέω, να ξυπνήσει; Να πιει φάρμακο ή γάλα ξανά, ”άσε” μου λέει, ”δεν πρόκειται να ξυπνήσει, δεν χρειάζεται”. ”Κάθε τρεις ώρες ξυπνάει”, της λέω, ”μωρό είναι, δεν θα πιει γάλα;” Το είχε σκεπάσει μέχρι επάνω. ”Εντάξει”, λέω, ”κοιμάται”».

«Ούτε το ακούμπησα, ούτε τίποτα»

Τέλος, η ίδια ισχυρίστηκε ότι: «Ούτε το ακούμπησα, ούτε τίποτα. Όπως μιλάω με τη Μαρία σε βίντεοκλήση και τέτοια, γελούσαμε. Μαρία, της λέω, έχω και τη μικρή εδώ. ”Γιατί έχει ησυχία;”, μου λέει. ”Πώς και κοιμάται;” Της λέω, τώρα που το είπες, κάτσε να δω. Είχαν περάσει 3 ώρες που έλειπε η Κατερίνα από τα 20 λεπτά που θα ερχόταν».

Ωστόσο, 3 μήνες νωρίτερα, όπως φαίνεται να ισχυρίστηκε στην απολογία της η Ειρήνη είχε παραδεχθεί πως εκείνη προκάλεσε τον θάνατο.

Τότε, φέρεται να είχε πει: «Κρατούσα το παιδί και η Κατερίνα είχε βγει έξω. Τσακωθήκαμε με τον σύντροφό της, θόλωσα, ξέσπασα επάνω στο παιδί. Δεν θυμάμαι πώς το έκανα. Θυμάμαι ότι εγώ το έκανα και μετά που ηρέμησα προσπάθησα να το βοηθήσω με ανάσες και ΚΑΡΠΑ».

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσες νύχτες αϋπνίας επιταχύνουν την άνοια – Τι αναφέρουν μελέτες;

Στο «κόκκινο» η έλλειψη προσωπικού στο νοσοκομείο Καρπάθου

ΚΥΑ για την επιδότηση ενοικίου: Η διαδικασία, οι εξαιρέσεις και ο «κόφτης» των ανείσπρακτων ενοικίων

Έρχονται 10.000 εργάτες γης – Πάνω από 100.000 μετακλήσεις ξένων εργατών για το 2026

https://www.foxreport.gr/articles/mystiriodis-fakelos-tou-protou-proedrou-tis-tsechoslovakias-anoichthike-ti-emperiechei/66...

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το χρυσόψαρο στην εικόνα σε 9 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:32 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Τραγωδία στη Λάρισα: Άνδρας έχασε τη ζωή του από το αλυσοπρίονο

Τραγωδία στη Χάλκη Λάρισας με έναν άνδρα περίπου 50 ετών να χάνει τη ζωή του ενώ εκτελούσε εργ...
20:49 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Συνελήφθησαν δύο διακινητές στη Λέρο – Μετέφεραν 30 πρόσφυγες και μετανάστες

Δύο διακινητές, υπήκοοι Αζερμπαϊτζάν, συνελήφθησαν από τη Λιμενική Αρχή Λέρου, έπειτα από κατα...
20:20 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Μύκονος: Τραγωδία με 68χρονο που πνίγηκε στη θάλασσα

Ένας 68χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από την παραλία «Κόρφος» της Μυκόνου το πρωί της Τετάρτ...
20:04 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Βόλος: «Θα σε τρυπήσω με μαχαίρι» – Ένοχος 60χρονος για απειλές κατά της αδελφής του

Ένας 60χρονος οδηγήθηκε σήμερα 24/9 ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου κ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος