Ειρήνη Μουρτζούκου: Παίρνει πίσω μία από τις τέσσερις δολοφονίες που είχε ομολογήσει – Η νέα μαρτυρία μέσα από τις φυλακές 

Νέο ηχητικό ντοκουμέντο από συνομιλίες της Ειρήνης Μουρτζούκου, μέσα από το κελί των φυλακών Κορυδαλλού, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις», η Ειρήνη, μιλώντας με συγγενικό της πρόσωπο αναιρεί τη μία από τις 4 παραδοχές για τις δολοφονίες βρεφών που είχε ομολογήσει στους αστυνομικούς.

Όσα λέει τώρα, έρχονται σε αντίθεση με όσα φέρεται να είχε ισχυριστεί μετά τη σύλληψή της.

Σύμφωνα με την μαρτυρία-ντοκουμέντο από την Ειρήνη: «Όταν η Κατερίνα με πήρε τηλέφωνο, το σκέφτομαι και τσαντίζομαι. Περνάει από πολλά το μυαλό μου. ” Σε παρακαλώ, έλα γρήγορα γιατί πρέπει να κρατήσεις το παιδί για 20 λεπτά”. ”Κατερίνα δουλεύω ακόμα”, της λέω, ”ούτε τη Μαρία δεν θα προλάβω να πάω να δω”. Τη Μαρία τότε δεν πρόλαβα να την δω, με βίντεοκλήση την είδα. ” Σε παρακαλώ, πρέπει, έχω δουλειά”».

«Οκ, πάω. Της λέω πού είναι το παιδί; Το παιδί το είχε, έτσι όπως ήταν η πόρτα μας, το είχε βάλει τέρμα πίσω, εκεί στον τοίχο που είναι η κούνια. Της λέω ” έχεις δώσει το φάρμακο στο παιδί; Εγώ δεν παίρνω ευθύνη”. Μου λέει ”ναι”, ”γάλα;” της λέω, ”ναι”», λέει στη συνέχεια, συμπληρώνοντας: «Σε πόση ώρα είναι, της λέω, να ξυπνήσει; Να πιει φάρμακο ή γάλα ξανά, ”άσε” μου λέει, ”δεν πρόκειται να ξυπνήσει, δεν χρειάζεται”. ”Κάθε τρεις ώρες ξυπνάει”, της λέω, ”μωρό είναι, δεν θα πιει γάλα;” Το είχε σκεπάσει μέχρι επάνω. ”Εντάξει”, λέω, ”κοιμάται”».

«Ούτε το ακούμπησα, ούτε τίποτα»

Τέλος, η ίδια ισχυρίστηκε ότι: «Ούτε το ακούμπησα, ούτε τίποτα. Όπως μιλάω με τη Μαρία σε βίντεοκλήση και τέτοια, γελούσαμε. Μαρία, της λέω, έχω και τη μικρή εδώ. ”Γιατί έχει ησυχία;”, μου λέει. ”Πώς και κοιμάται;” Της λέω, τώρα που το είπες, κάτσε να δω. Είχαν περάσει 3 ώρες που έλειπε η Κατερίνα από τα 20 λεπτά που θα ερχόταν».

Ωστόσο, 3 μήνες νωρίτερα, όπως φαίνεται να ισχυρίστηκε στην απολογία της η Ειρήνη είχε παραδεχθεί πως εκείνη προκάλεσε τον θάνατο.

Τότε, φέρεται να είχε πει: «Κρατούσα το παιδί και η Κατερίνα είχε βγει έξω. Τσακωθήκαμε με τον σύντροφό της, θόλωσα, ξέσπασα επάνω στο παιδί. Δεν θυμάμαι πώς το έκανα. Θυμάμαι ότι εγώ το έκανα και μετά που ηρέμησα προσπάθησα να το βοηθήσω με ανάσες και ΚΑΡΠΑ».