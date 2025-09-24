Πολιτικές αντιδράσεις για την επίθεση στον στολίσκο του Global Sumud Flotilla που έπλεε με προορισμό την Γάζα

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επίθεση με drones στα ανοιχτά της Κρήτης, που δέχθηκαν τα πλοιάρια του στολίσκου της διεθνούς ανθρωπιστικής αποστολής Global Sumud Flottilla, που έπλεε με προορισμό την Γάζα.

«Στεκόμαστε στο πλευρό του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla ο οποίος, σύμφωνα με σχετικές καταγγελίες, δέχτηκε επίθεση στα ανοικτά της Κρήτης», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προσθέτει: «Περιμένουμε επίσημη και άμεση ενημέρωση από την κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο σχετικά με το περιστατικό, όπως και για τις κινήσεις που έκανε για τη διασφάλιση των πλοίων και των επιβατών τους».

Γενικεύοντας υποστηρίζει: «Δεν μπορεί η κυβέρνηση Νετανιάχου να δρα ανεξέλεγκτα, με απειλές και παρενοχλήσεις, και η κυβέρνηση Μητσοτάκη να σιωπά, τη στιγμή μάλιστα που η ιταλική κυβέρνηση όχι μόνο καταδίκασε ήδη την επίθεση, αλλά και απέστειλε φρεγάτα στο σημείο για την προστασία των Ιταλών πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή.

Για άλλη μια φορά, η ισραηλινή κυβέρνηση δείχνει ότι δεν έχει τον παραμικρό δισταγμό να μετατρέπει το διεθνές δίκαιο σε κουρελόχαρτο, προκειμένου να συνεχίσει τη γενοκτονία που διαπράττει στη Γάζα ανενόχλητη».

«Οι καταγγελίες των εθελοντών, που επιχειρούν να μεταφέρουν μέσω θαλάσσης ανθρωπιστική βοήθεια στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας, ότι δέχτηκαν επιθέσεις από drones και μάλιστα σε περιοχή κοντά στην Κρήτη, είναι πολύ σοβαρές και πέρα από τις απαντήσεις που πρέπει να δοθούν από τις ελληνικές αρχές, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα αποτραπεί οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη ενέργεια εναντίον τους.

Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του στολίσκου που κατευθύνεται προς τη Γάζα και την ασφάλεια των εθελοντών, χωρίς καθυστερήσεις και υπεκφυγές» υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

Στην ανακοίνωση της Ιταλίας ότι αποστέλλει φρεγάτα για την προστασία του στόλου της ανθρωπιστικής αποστολής Global Sumud Flottilla, αναφέρθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος, σε παρέμβασή του στην συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής.

«Πριν από λίγο η Ιταλία ανακοίνωσε ότι στέλνει φρεγάτα στα διεθνή ύδατα, για να προστατεύσει τον στόλο της ανθρωπιστικής αποστολής προς τη Γάζα, γιατί έχει μέσα και Ιταλούς πολίτες. Η επίθεση που έγινε χθες βράδυ, έγινε 30 ναυτικά μίλια έξω από τη Γαύδο. Σε περιοχή που ανήκει στη δικαιοδοσία της Ελλάδας, για έρευνα και διάσωση. Και εσείς ακόμα δεν έχετε μιλήσει», είπε ο κ. Ηλιόπουλος, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση και συνέχισε: «Έρχεται ένα άλλο κράτος, κάνει επίθεση με drones σε πλοία τα οποία μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, σε περιοχή της θάλασσας που είναι στη δικιά μας δικαιοδοσία, για έρευνα και διάσωση, και η ελληνική κυβέρνηση βαράει προσοχές στον Νετανιάχου. Προσοχές βαράτε». Και συνέχισε: «Μπορεί το Ισραήλ να κάνει πράξεις πειρατείας και να μην μιλάτε επειδή είναι το Ισραήλ; Και τώρα που στέλνει η Ιταλία φρεγάτα; Όλα καλά; Θα πείτε κάτι; Πέραν των άλλων, σε αυτή την αποστολή μετέχουν και Έλληνες πολίτες. Ο εξαφανισμένος κ. Κικίλιας υπάρχει; Αναπνέει; Είναι κάπου στη χώρα; Τι κάνει; Τι κάνει; Ο κ. Γεραπετρίτης, όλα καλά; Θα κινδυνεύσουν Έλληνες πολίτες και εσείς θα συνεχίσετε να βαράτε προσοχές στον Νετανιάχου; Θα πείτε κάτι;», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς σημειώνοντας ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να μην δίνει απαντήσεις.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Peti Perka (@petiperka)

Σχολιάζοντας το συμβάν η γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, ανέφερε σχετικά: «Σήμερα τα ξημερώματα, ο στόλος Global Sumud Flotilla δέχθηκε επίθεση από το Ισραήλ. Πρόκειται για μία τρομοκρατική ενέργεια που καταλύει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Οι ακτιβιστές/στριες αποτελούν ένα παγκόσμιο ειρηνικό κίνημα που μεταφέρει τρόφιμα και όχι όπλα.

Επιπλέον, επειδή η επίθεση έγινε σε ζώνη SAR (ευθύνη έρευνας και διάσωσης) που ανήκει στην Ελλάδα, καλούμε το Λιμενικό να εγγυηθεί την ασφάλεια του στόλου, καθώς ανάμεσα στους επιβαίνοντες υπάρχουν και Έλληνες πολίτες.

Καλούμε την κυβέρνηση να σταθεί επιτέλους στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Δεν μπορεί κανείς να κλείνει τα μάτια μπροστά στο έγκλημα που διαπράττει το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ. Όλα τα μάτια στη Γάζα. Όλα τα μάτια στον στόλο».