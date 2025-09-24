Μύκονος: Τραγωδία με 68χρονο που πνίγηκε στη θάλασσα

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Ένας 68χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από την παραλία «Κόρφος» της Μυκόνου το πρωί της Τετάρτης 24/9. Λουόμενοι προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Σύμφωνα με μαρτυρίες του cyclades24, λουόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, με μια γυναίκα να του παρέχει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση ΚΑΡΠΑ μέχρι να φτάσει βοήθεια. Λίγη ώρα αργότερα, ο 68χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, ενώ έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

