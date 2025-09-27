Ρωσία: Η Μόσχα ισχυρίζεται πως κατέλαβε τρία χωριά στην ανατολική Ουκρανία

Enikos Newsroom

διεθνή

Ρωσία στρατός ρωσικός στρατός ασκήσεις
Πηγή: ΑΡ

Η Ρωσία ισχυρίστηκε σήμερα πως κατέλαβε τρία χωριά στην ανατολική Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, σε ένα δελτίο Τύπου, ο ρωσικός στρατός ανέφερε πως κατέλαβε τις κοινότητες Ντεριλόνε και Μαΐσκε, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, όπως και εκείνη του Στεπόβε, στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ.

Οι ρωσικές δυνάμεις κερδίζουν σταδιακά έδαφος κατά τη διάρκεια σφοδρών συγκρούσεων στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας. Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, η Μόσχα έχει καταλάβει περίπου το 0,8% της συνολικής επιφάνειας της Ουκρανίας από τις αρχές του έτους.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία ανακοίνωσε πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε χθες το βράδυ και άλλοι 12 τραυματίστηκαν σε έναν ρωσικό βομβαρδισμό στην περιοχή της Χερσώνας, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, προσθέτοντας πως ένα άλλο πλήγμα προκάλεσε ζημιές στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή της Οδησσού.

Η Μόσχα είπε πως ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη ρωσική περιφέρεια Τσουβασία ανέστειλε τις επιχειρήσεις του, έπειτα από ένα πλήγμα ουκρανικού drone πίσω από τη γραμμή του μετώπου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το τεστ με το άνοιγμα του βάζου και άλλες τρεις προκλήσεις που δείχνουν αν γερνάτε πρόωρα

Δυσκοιλιότητα και φούσκωμα: Ειδικός αποκαλύπτει 5 τρόπους για άμεση ανακούφιση

«Παράθυρο» ευκαιρίας στην Ευρώπη για αναστροφή του brain drain – Η απόφαση Τραμπ που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο

Κατρακυλούν τα ναύλα εμπορευματοκιβωτίων – Πόλεμος τιμών στον ορίζοντα

Εγκέλαδος: Υπάρχει ζωή στον μικρό δορυφόρο του Κρόνου; Νέα μελέτη περιπλέκει την υπόθεση

Η Nvidia διαθέτει σε όλους την τεχνολογία AI για φωνητικό animation – Πώς λειτουργεί το Audio2Face
περισσότερα
15:13 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Ρωσία: Στους 25 νεκρούς ο απολογισμός από την κατανάλωση νοθευμένου αλκοόλ

Ο απολογισμός από τις θανατηφόρες δηλητηριάσεις που αποδίδονται στην κατανάλωση νοθευμένου αλκ...
12:49 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Times of Israel: Αυτό είναι το σχέδιο 21 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα – Ανοίγει τον δρόμο για το Παλαιστινιακό κράτος

Η πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ενθαρρύνει τους Παλαιστίνιους να παρ...
12:17 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Δανία: Νέα drones εντοπίστηκαν πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας

Άγνωστα drones παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βά...
10:33 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Κυπριακές διπλωματικές πηγές για καλώδιο: Υπάρχουν δυσκολίες, κυρίως με τη στάση της Τουρκίας

Κυπριακές διπλωματικές πηγές αναφέρουν «ότι ο GSI είναι ένα έργο κοινού συμφέροντος, για την Ε...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης