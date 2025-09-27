Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν σταθμό άντλησης πετρελαίου στην Τσουβασία, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη

Enikos Newsroom

διεθνή

Ουκρανία Ρωσία

Ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έπληξαν σήμερα σταθμό άντλησης πετρελαίου στην ρωσική περιοχή Τσουβασία, στις όχθες του ποταμού Βόλγα, με αποτέλεσμα να σταματήσει η λειτουργία της μονάδας, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης Όλεγκ Νικολάεφ σε ανάρτηση στο Telegram.

Ο Νικολάεφ δήλωσε ότι η επίθεση έγινε κοντά στο χωριό Κόναρ, σε απόσταση περίπου 1.200 χιλιομέτρων από το ουκρανικό έδαφος. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα και έχουν προκληθεί μόνο «μικρές ζημιές».

Η Ουκρανία έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις με drone σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές τις τελευταίες εβδομάδες, θέτοντας ως στόχο διυλιστήρια και τερματικούς σταθμούς εξαγωγής για να μειώσει τα έσοδα της Μόσχας από τις εξαγωγές, να εντείνει την εγχώρια δυσαρέσκεια και να ωθήσει το Κρεμλίνο σε ειρηνευτικές συνομιλίες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

