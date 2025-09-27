Θεσσαλονίκη: Τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες – Ο 19χρονος οδηγός προκάλεσε ζημιές σε 6 αυτοκίνητα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες – Ο 19χρονος οδηγός προκάλεσε ζημιές σε 6 αυτοκίνητα

Τροχαίο ατύχημα συνέβη τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη ύστερα από εκτροπή αυτοκινήτου, στο κέντρο της πόλης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα και να προκληθούν ζημιές σε έξι οχήματα.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος εξετράπη της πορείας του στη συμβολή της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου και της Γ’ Σεπτεμβρίου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και προσέκρουσε σε έξι οχήματα στα οποία προκάλεσε υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία από την εκτροπή τραυματίστηκε ο 19χρονος οδηγός και ακόμη δύο άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, ηλικίας 19 και 18 ετών.

 

