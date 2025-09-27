Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε σε κατάστημα και πήρε φωτιά – «Ακούστηκε σαν βόμβα»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τροχαίο Θεσσαλονίκη

Τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thesspost.gr, ο οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο επί της οδού Σαπφούς με Αναγεννήσεως, με συνέπεια αρχικά να “καρφωθεί” σε βιτρίνα καταστήματος. Στην προσπάθειά του να κάνει όπισθεν και να βγει από το κατάστημα το αυτοκίνητό του πήρε φωτιά, με τον ίδιο να βγαίνει από το ΙΧ την τελευταία στιγμή.

«Ακούστηκε σαν έκρηξη»

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο ήχος από την πρόσκρουση στο κατάστημα ήταν εκκωφαντικός. «Έτρεχε πολύ, ήταν λες και δεν είχε τον έλεγχο. Κάποια στιγμή ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, σαν έκρηξη. Βγήκαμε να βοηθήσουμε και σε λίγα λεπτά τυλίχθηκε στις φλόγες το ΙΧ ενώ έκανε όπισθεν από το κατάστημα που καρφώθηκε», αναφέρει στο ThessPost.gr κάτοικος της περιοχής, ο οποίος εκτιμά ότι ο οδηγός αποκοιμήθηκε στο τιμόνι.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πότε η περίμετρος του λαιμού θα μπορούσε να είναι δείκτης καρδιοπάθειας – Τα επικίνδυνα εκατοστά σύμφωνα με μελέτη

Τεστ IQ: Έχετε IQ πάνω από 150 αν λύσετε αυτόν τον μαθηματικό γρίφο μέσα σε 5 δευτερόλεπτα!

ΕΕΤΑΑ- παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ:  Έρχονται νέα vouchers – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης: Νέα ενίσχυση στις 13 Περιφέρειες για προεντάξεις έργων

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία μητέρα και το μωρό της σε 15 δευτερόλεπτα

Κουραστήκατε από το 5G; Η Qualcomm λέει ότι το 6G θα είναι εδώ πριν το τέλος του κόσμου
περισσότερα
07:26 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Αλλάζει από σήμερα, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ο καιρός σύμφωνα με την ΕΜΥ, καθώς θα εκδηλωθούν ο...
07:10 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Αιτωλοακαρνανία: Φωτιά σε δασική έκταση στην Καλλιθέα Αγρινίου – Σηκώθηκαν 3 εναέρια

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στην Καλλιθέα Αγρινίου, όταν ξέσπασε φωτιά σε δασ...
06:08 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες αυτοκίνητο ύστερα από τροχαίο – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Αναγεννήσεως, ...
05:55 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Σαν σήμερα 27 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Παγκόσμια ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος