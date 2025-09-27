Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε σε κατάστημα και πήρε φωτιά – «Ακούστηκε σαν βόμβα»

Τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thesspost.gr, ο οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο επί της οδού Σαπφούς με Αναγεννήσεως, με συνέπεια αρχικά να “καρφωθεί” σε βιτρίνα καταστήματος. Στην προσπάθειά του να κάνει όπισθεν και να βγει από το κατάστημα το αυτοκίνητό του πήρε φωτιά, με τον ίδιο να βγαίνει από το ΙΧ την τελευταία στιγμή.

«Ακούστηκε σαν έκρηξη»

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο ήχος από την πρόσκρουση στο κατάστημα ήταν εκκωφαντικός. «Έτρεχε πολύ, ήταν λες και δεν είχε τον έλεγχο. Κάποια στιγμή ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, σαν έκρηξη. Βγήκαμε να βοηθήσουμε και σε λίγα λεπτά τυλίχθηκε στις φλόγες το ΙΧ ενώ έκανε όπισθεν από το κατάστημα που καρφώθηκε», αναφέρει στο ThessPost.gr κάτοικος της περιοχής, ο οποίος εκτιμά ότι ο οδηγός αποκοιμήθηκε στο τιμόνι.