Φοίβος: Η ιστορία πίσω από το τραγούδι «Η τύχη» της Δέσποινας Βανδή – «Να σας πω πώς προέκυψε η ιδέα» – ΒΙΝΤΕΟ

Σε νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχώρησε ο γνωστός συνθέτης και στιχουργός, Φοίβος, μέσα από την οποία αποκάλυψε πως γεννήθηκε η ιδέα για το τραγούδι «Η τύχη» που έχει ερμηνεύσει η Δέσποινα Βανδή το μακρινό το 2007.

Το εν λόγω τραγούδι συμπεριλαμβάνεται στο τριπλό άλμπουμ της γνωστής τραγουδίστριας «Δέκα χρόνια μαζί», το οποίο σηματοδοτούσε την δεκαετή συνεργασία της με τον Φοίβο.

Αναλυτικά όσα αποκάλυψε

«Η “Τύχη” λοιπόν είναι ένα τραγούδι από το τριπλό επιτυχημένο άλμπουμ που είχαμε κάνει με τη Δέσποινα το 2007, για να γιορτάσουμε τη δεκαετή συνεργασία μας. Το άλμπουμ λεγόταν “Δέκα χρόνια μαζί”. Ένα άλμπουμ από το οποίο προέκυψαν πολλές επιτυχίες και πλέον κλασικά τραγούδια. Ένα από αυτά, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ήταν η “Τύχη”. Δεν είχε γίνει τότε επιτυχία. Όμως, η πραγματική τύχη –όχι το τραγούδι– θέλησε να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία δεκαοχτώ χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

Τώρα βλέπω ότι αρκετοί το ανακαλύπτουν μέσα από το TikTok. Να σας πω πώς προέκυψε η ιδέα για τους στίχους. Την έλαβα από έναν φίλο μου, τον Γιώργο. Αναφέρω το όνομά του γιατί όλοι μας ξέρουμε τουλάχιστον πενήντα Γιώργηδες, οπότε δεν νομίζω ότι θα τον εκθέσω.

Εκείνη την περίοδο, λοιπόν, ο Γιώργος με τη γυναίκα του έψαχναν να αγοράσουν ένα σπίτι. Μια μέρα με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: “Φίλε μου, βρήκα ένα φοβερό σπίτι σε απίστευτη τιμή”. Του απαντώ: “Φοβερό σπίτι και απίστευτη τιμή; Κάτι δεν πάει καλά, κάτι μου βρωμάει εδώ”. Μήπως υπάρχει κάποιος λάκκος στη φάβα; “Όχι”, μου λέει, “μην ανησυχείς. Το βρήκα από έναν φίλο μου, σε πλειστηριασμό”. “Ωπα”, του λέω. Δηλαδή θα πας να πάρεις ένα σπίτι που κάποιος άλλος το χάνει; Του λέω: “Αισθάνεσαι καλά με αυτό; Ξέρω ότι θα έχει αρνητική ενέργεια. Εμένα δεν θα μου πήγαινε να κάνω κάτι τέτοιο”.

Μου απαντά: “Όχι ρε φίλε, ο άνθρωπος έτσι κι αλλιώς το έχει χάσει. Αν δεν το πάρω εγώ, θα το πάρει κάποιος άλλος. Δεν νομίζω ότι κάνω κάτι κακό”. Και του λέω: “ΟΚ, το καταλαβαίνω αυτό που λες, σίγουρα. Όμως, επειδή με ρωτάς τη γνώμη μου και σου μιλάω σαν φίλος, εγώ θα σου έλεγα να μην πας να χτίσεις το όνειρό σου πάνω στην καταστροφή κάποιου άλλου”. Τελικά, το σπίτι δεν το πήρε. Ελπίζω να μην τον επηρέασα αρνητικά.

Και τότε έγραψα τους στίχους: “Κοίτα η τύχη πώς τα φέρνει, σ’ άλλους δίνει, σ’ άλλους παίρνει, ζυγαριά που πάντα γέρνει, κι η ζωή σου εξαρτάται από ποια πλευρά της θα ’σαι”. Είναι πραγματικά ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ, γιατί πιστεύω πως ταιριάζει με πάρα πολλά πράγματα που συναντάμε καθημερινά. Πάντα κάποιοι χάνουν και, την ίδια στιγμή, κάποιοι άλλοι κερδίζουν.

Το καλό είναι ότι επιτέλους μπόρεσα να μιλήσω για ένα τραγούδι που δεν το έχω γράψει για τη γυναίκα μου. Αν και, τώρα που το σκέφτομαι, και σε αυτήν θα μπορούσε να ταιριάξει. Γιατί, παίρνοντας εγώ τη γυναίκα μου, σίγουρα τη στέρησα από κάποιον άλλον».