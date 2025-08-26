Ύπνος: Το Νο1 βότανο που ρίχνει την πίεση και σας βοηθά να κοιμηθείτε καλά, σύμφωνα με ειδικούς

Ένα καταπραϋντικό βότανο, γνωστό από την εποχή των αρχαίων Ελλήνων, μπορεί να είναι η λύση για έναν καλό ύπνο. Έχει αποδειχθεί ότι περιέχει ουσίες που προωθούν την ηρεμία και σας βοηθούν να αποκοιμηθείτε πιο εύκολα, ενώ παράλληλα προσφέρει σημαντικά οφέλη για την καρδιαγγειακή υγεία.

Το καταπραϋντικό βότανο που ρίχνει την πίεση και σας βοηθά να κοιμηθείτε καλά

Ψάχνετε έναν φυσικό τρόπο να βελτιώσετε τον ύπνο σας; Ειδικοί προτείνουν να δοκιμάσετε το αφέψημα χαμομηλιού. Το χαμομήλι περιέχει τη χημική ουσία απιγενίνη, η οποία προκαλεί ηρεμία και υπνηλία. «Το χαμομήλι ουσιαστικά δρα ως ένα ήπιο ηρεμιστικό», δήλωσε η διαιτολόγος Beth Czerwony στην Cleveland Clinic. «Λίγες γουλιές θα σας βοηθήσουν πραγματικά να κοιμηθείτε».

Η ηρεμιστική επίδραση του χαμομηλιού μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, μειώνοντας τον κίνδυνο καρδιακού επεισοδίου. Το φυτό που μοιάζει με μαργαρίτα είναι επίσης πλούσιο σε βιταμίνες και μέταλλα, όπως κάλιο και ασβέστιο. Το κάλιο είναι ένας ηλεκτρολύτης που βοηθά στη διατήρηση του νευρικού συστήματος, προστατεύει την υγεία των οστών, αποτρέπει τις πέτρες στα νεφρά και ρυθμίζει τους καρδιακούς παλμούς, σύμφωνα με την UCLA Health.

Τα οφέλη του χαμομηλιού για την υγεία

Η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε κάλιο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο υψηλής αρτηριακής πίεσης και καρδιακών παθήσεων που συνδέονται με μια διατροφή πλούσια σε αλάτι, σύμφωνα με την (Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία) American Heart Association.

Μια κούπα χαμομήλι περιέχει περίπου 21 χιλιοστόγραμμα καλίου, σύμφωνα με το University of Rochester Medical Center. Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, οι γλυκοπατάτες, οι μπανάνες και τα αβοκάντο είναι εξαιρετικές τροφές πλούσιες σε κάλιο που μπορούν να σας βοηθήσουν να πετύχετε αυτούς τους ημερήσιους στόχους. Όπως το κάλιο, έτσι και το ασβέστιο διατηρεί τα οστά δυνατά και τα δόντια υγιή. «Η καρδιά, οι μύες και τα νεύρα σας χρειάζονται επίσης ασβέστιο για να λειτουργήσουν σωστά», σημειώνει η Mayo Clinic.

Τα θρεπτικά συστατικά του χαμομηλιού έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, σύμφωνα με μελέτες που αναφέρονται από το Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Η φλεγμονή μπορεί να οδηγήσει σε ορισμένες χρόνιες ασθένειες και καρκίνους. Όσοι πίνουν χαμομήλι μπορεί να αντιμετωπίζουν χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιακές παθήσεις και να έχουν πιθανώς προστασία από ορισμένους καρκίνους, σύμφωνα με την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ.

Τέλος, έχει αποδειχθεί ότι οι χημικές ενώσεις του χαμομηλιού είναι χρήσιμες στον έλεγχο ή ακόμα και στην πρόληψη του διαβήτη, σύμφωνα με ερευνητές του University of Leeds.

Τι πρέπει να προσέχετε

Σύμφωνα με την American Academy of Family Physicians, οι έγκυες γυναίκες πρέπει να αποφεύγουν το χαμομήλι, καθώς θα μπορούσε να προκαλέσει πρόωρο τοκετό. Το ίδιο ισχύει και για άτομα με ιστορικό σοβαρών αλλεργιών, επειδή το χαμομήλι μπορεί να έχει διασταυρωθεί με γύρη από άλλα φυτά.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, το αφέψημα χαμομηλιού θεωρείται ασφαλές, όταν καταναλώνεται σε μία ή δύο κούπες. Μία κούπα είναι αρκετή για να αποκομίσετε τα οφέλη του, που περιλαμβάνουν την καταπολέμηση του άγχους. «Το χαμομήλι είναι πολύ ασφαλές, οπότε αν λειτουργεί για εσάς, δεν υπάρχει λόγος να σταματήσετε να το πίνετε», δήλωσε η Suzanna Zick, ερευνήτρια και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν.