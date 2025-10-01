Άρτα: Η «προφητική» ανάρτηση της 28ρονης εγκύου που πέθανε έπειτα από αναφυλακτικό σοκ – Συντετριμμένη η οικογένειά της, ψάχνει απαντήσεις από την ΕΔΕ 

Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος της 28χρονη εγκύου, η οποία πήγε στο νοσοκομείο της Άρτας το βράδυ της Κυριακής με πόνους και κατέληξε μαζί με το έμβρυο που κυοφορούσε, πρωινές ώρες της Τετάρτης, από αλλεργικό σοκ που υπέστη, έπειτα από τη χορήγηση αντιβιοτικού φαρμάκου. Αναπάντητα παραμένουν ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες χορήγησης της αντιβίωσης, καθώς και για το εάν η γυναίκα γνώριζε αν ήταν αλλεργική.

Όπως έγινε γνωστό, η 28χρονη μητέρα ήδη ενός παιδιού, εισήχθη στο νοσοκομείο με πόνους στην κοιλιακή χώρα. Μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της. Κατά τη χορήγηση του φαρμάκου, προκλήθηκε αλλεργική αντίδραση και η 28χρονη εγκυμονούσα μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, λόγω της σοβαρότητας του αναφυλακτικού σοκ. Παρά τις προσπάθειες των θεράποντων ιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, δεν κατέστη δυνατόν και η 28χρονη έχασε τη μάχη, βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς και φίλους.

Πάντως, σύμφωνα με νέες πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ συγγενείς της άτυχης γυναίκας υποστηρίζουν ότι δεν ήταν αλλεργική.

Η «προφητική» ανάρτηση

Η 28χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ήταν πολύ γνωστό και αγαπητό πρόσωπο στο Πολύδροσο Άρτας, όπου κηδεύτηκε το απόγευμα της Τετάρτης.

Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες έκανε μία «προφητική» ανάρτηση στο προφίλ της για το πόσο απαιτητική διαδικασία είναι η εγκυμοσύνη για το σώμα της γυναίκας.

Η ίδια είχε μία κορούλα δύο ετών, την οποία αφήνει πίσω, ενώ η οικογένειά της είναι συντετριμμένη και ελπίζει να δοθούν απαντήσεις από την ΕΔΕ που διέταξε η διοίκηση του νοσοκομείου.

Τι είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

«Θα αντιμετωπιζόταν χειρουργικά την επόμενη εβδομάδα για να σταματήσει η αιμορραγία. Έπαθε αλλεργικό σοκ, πολυοργανική ανεπάρκεια, ανακοπή και κατέληξε στη ΜΕΘ. Πρέπει να τρέξει η εισαγγελική έρευνα. Ήδη διατάχθηκε ΕΔΕ από το νοσοκομείο για να διαπιστωθούν αν υπάρχουν παραλείψεις και αν τηρήθηκε το πρωτόκολλο για όλα αυτά που συνέβησαν στην κοπέλα» δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος στο ίδιο Μέσο Ενημέρωσης.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

Το Νοσοκομείο Άρτας εξέδωσε ανακοίνωση για την υπόθεση θανάτου της 28χρονης στην οποία αναφέρει:

«Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης.

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογική εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ την διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της».