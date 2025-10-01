Κακοκαιρία στην Κέρκυρα: Απεγκλωβίστηκε οικογένεια Βρετανών τουριστών – Το αυτοκίνητό τους κόλλησε στη λάσπη

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Κακοκαιρία- Κέρκυρα

Έντονη είναι η βροχόπτωση, αυτή την ώρα, στην Κέρκυρα όπου σύμφωνα με τη μετεωρολογική πρόγνωση είναι πιθανόν να εκδηλωθούν ακραία καιρικά φαινόμενα τα ξημερώματα της Πέμπτης. Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα από 112 που προειδοποιεί για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου.

Λόγω της κακοκαιρίας στην περιοχή ακρωτήρι Δράστης στη βόρεια Κέρκυρα αυτοκίνητο με οικογένεια Βρετανών κόλλησε στη λάσπη σε ανηφορικό χωματόδρομο και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο στον κεντρικό δρόμο των Περουλάδων, σύμφωνα με το ERTNews. Το ζευγάρι και το παιδί τους είναι καλά στην υγεία τους. Να σημειωθεί ότι έως αυτή την ώρα η πυροσβεστική δεν έχει δεχτεί άλλες κλήσεις για επέμβαση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι 2 πιο δύσκολες αλήθειες για τον γάμο που οι περισσότεροι μαθαίνουν όταν είναι πια αργά

ΙΣΑ: Ιπποκρατικό Σχολείο για την εκπαίδευση γιατρών στην Πρωτοβάθμια Ογκολογική Φροντίδα

Αυτοκίνητο: Γιατί οι εργοστασιακές μπαταρίες αντέχουν περισσότερο σε σχέση με εκείνες που τις αντικαθιστούν όταν έρθει η ώρ...

Παπαθανάσης: Νέο έργο 1,5 εκατ. ευρώ για ασφαλές και γρήγορο δίκτυο στον Δήμο Αθηναίων

Οι προγραμματιστές αξιοποιούν το Apple Intelligence για νέες λειτουργίες ψυχικής υγείας, φυσικής κατάστασης και παραγωγικότ...

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:07 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Μάνδρα: Πατέρας και οι δύο γιοι του κατηγορούνται ότι διακινούσαν ναρκωτικά – Τα έκρυβαν σε χωράφι

Στη σύλληψη ενός πατέρα και των δύο παιδιών του, προχώρησαν σήμερα (1/10) οι Αρχές στην Μάνδρα...
22:53 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Απάτες με επιστροφές ΦΠΑ: Ο αρχηγός του κυκλώματος άνοιξε εταιρείες – «μαϊμού» μέχρι και στο όνομα της μητέρας του – «Υπήρχε μια αδικαιολόγητη επίδειξη πλουτισμού»

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το κύκλωμα επιχειρηματιών, αθλητικών παρα...
22:04 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Σε τροχιά ισχυρής κακοκαιρίας η χώρα: «Βροχή» 112 σε Ιόνιο, Αχαΐα, Ηλεία και Μεσσηνία – Κλειστά τα σχολεία αύριο στην Ζάκυνθο

Σε τροχιά ισχυρής κακοκαιρίας μπαίνει η χώρα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμο...
21:54 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Κακοκαιρία: «Χτυπά» το Ιόνιο – Μήνυμα από το 112 για προσοχή στις μετακινήσεις

Η κακοκαιρία ξεκίνησε την επέλασή της από τα Ιόνια Νησιά. Πριν από λίγο ήχησε προειδοποιητικό ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης