Κακοκαιρία στην Κέρκυρα: Απεγκλωβίστηκε οικογένεια Βρετανών τουριστών – Το αυτοκίνητό τους κόλλησε στη λάσπη

Έντονη είναι η βροχόπτωση, αυτή την ώρα, στην Κέρκυρα όπου σύμφωνα με τη μετεωρολογική πρόγνωση είναι πιθανόν να εκδηλωθούν ακραία καιρικά φαινόμενα τα ξημερώματα της Πέμπτης. Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα από 112 που προειδοποιεί για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 📍#Ιόνια_Νησιά 🆘 Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από τις βραδινές ώρες της 01/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 02/10/2025. ‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας.

Λόγω της κακοκαιρίας στην περιοχή ακρωτήρι Δράστης στη βόρεια Κέρκυρα αυτοκίνητο με οικογένεια Βρετανών κόλλησε στη λάσπη σε ανηφορικό χωματόδρομο και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο στον κεντρικό δρόμο των Περουλάδων, σύμφωνα με το ERTNews. Το ζευγάρι και το παιδί τους είναι καλά στην υγεία τους. Να σημειωθεί ότι έως αυτή την ώρα η πυροσβεστική δεν έχει δεχτεί άλλες κλήσεις για επέμβαση.