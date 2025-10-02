Ρόμπι Γουίλιαμς: Απόψε η μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο – Η ανησυχία για τη βροχή και οι οδηγίες για το κοινό

Η Αθήνα ετοιμάζεται για μια βραδιά γεμάτη ποπ λάμψη με τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, ωστόσο ο καιρός παραμένει παράγοντας αβεβαιότητας.

Ο Βρετανός σταρ αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα για πρώτη φορά στον ιστορικό χώρο μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές, με τις προβλέψεις για βροχή να κρατούν το κοινό σε εγρήγορση.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), προειδοποιεί για επιδείνωση του καιρού σήμερα, καθώς ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες.

Από την πλευρά της, η διοργανώτρια εταιρεία, Detox Events, διαβεβαιώνει σε ανάρτησή της ότι «η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά», προσθέτοντας ότι μόνο σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων θα υπάρξει ακύρωση, με σχετική ενημέρωση να γίνεται έγκαιρα μέσω της ιστοσελίδας, των social media και των ΜΜΕ.



Παράλληλα, λόγω της συναυλίας, ανακοινώθηκε παράταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό για σήμερα, 2 Οκτωβρίου 2025.

Η ΣΤΑΣΥ αποφάσισε οι Γραμμές 2 και 3 να λειτουργήσουν έως τις 02:00 τα ξημερώματα, ώστε οι θεατές να επιστρέψουν άνετα στα σπίτια τους, ενώ τα υπόλοιπα μέσα θα ολοκληρώσουν τα δρομολόγια τους κανονικά.

Οδηγίες για τη συναυλία