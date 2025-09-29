Αλέξης Τσίπρας: Εισοδήματα από γερμανικά βραβεία και η ίδρυση του Ινστιτούτου – Το «πόθεν έσχες» του πρώην πρωθυπουργού

Τα «πόθεν έσχες» δόθηκαν στη δημοσιότητα και σύμφωνα με αυτά ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας δήλωσε για το 2022 (πόθεν έσχες 2023) εισοδήματα ύψους 106.783,34 ευρώ. Από αυτά τα 37.500 αφορούν σε βραβεία Ειρήνης από τα κρατίδια της Έσσης και της Βεστφαλίας και δόθηκαν για υποτροφίες.

Αναφορικά με τις καταθέσεις ο πρώην πρωθυπουργός είναι ο μοναδικός δικαιούχος σε λογαριασμό με 120.897,6 ευρώ στην Εθνική από εισοδήματα του 2022 και προηγούμενων ετών. Είναι συνδικαιούχος σε άλλους τρεις λογαριασμούς ύψους 80.512,77 ευρώ.

Σε επίπεδο ακινήτων, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ένα διαμέρισμα στην Αττική από γονική παροχή ενώ δηλώνει και μια μηχανή 652 κ.ε. από το 2007.

Δείτε εδώ τι δήλωσε για το οικονομικό έτος 2022

Το επόμενο οικονομικό έτος (2023) στο πόθεν έσχες του ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει εισοδήματα 57.178,19 από τη βουλευτική αποζημίωση και 6.000 από ακίνητα.

Οι καταθέσεις του ήταν 259.604,57 ευρώ, αυξημένες κατά 59.000 σε σχέση με το 2022.

Παράλληλα δηλώνει για πρώτη φορά και τη συμμετοχή στο Ινστιτούτο για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία που φέρει το όνομά του.

Δείτε εδώ τι δήλωσε για το οικονομικό έτος 2023