Μετρό: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επιδιόρθωσης των ζημιών στην αφίσα της Μελίνας Μερκούρη στον σταθμό «Ακρόπολη»

Ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Κυριακής 28/09 οι εργασίες επιδιόρθωσης των ζημιών που υπέστη η φωτογραφία μεγάλης κλίμακας, που απεικονίζει την Μελίνα Μερκούρη στην αποβάθρα του σταθμού του Μετρό «Ακρόπολη», σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ.

Συντηρήτρια έργων τέχνης προχώρησε τα βράδια της περασμένης Παρασκευής και Κυριακής σε στοχευμένες παρεμβάσεις, ώστε να αποκατασταθεί σε πρώτη φάση η φθορά της εικόνας. Θα ακολουθήσει η ολική αντικατάσταση της υφιστάμενης φωτογραφίας με νέα, ίδιου περιεχομένου.

Το πριν:

Το μετά: