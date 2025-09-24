Μετρό: Βανδάλισαν την διάσημη αφίσα της Μελίνας Μερκούρη στον σταθμό «Ακρόπολη» – Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ – ΦΩΤΟ

Άγνωστοι βανδάλισαν την διάσημη αφίσα της Μελίνας Μερκούρη στον σταθμό του Μετρό «Ακρόπολη». Τις φθορές διαπίστωσαν οι εργαζόμενοι του Μετρό το πρωί της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου 2025.

Πρόκειται για την περίφημη φωτογραφία που απεικονίζει υπουργό Πολιτισμού επί κυβερνήσεων Ανδρέα Παπανδρέου να χαιρετά χαμογελαστή πάνω στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, κρατώντας ένα μπουκέτο λουλούδια. Η τεράστια αφίσα κοσμεί τον σταθμό του Μετρό, «Ακρόπολη», από την αρχή της δημιουργίας του.

Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες άγνωστοι έχουν αφαιρέσει κομμάτια από διάφορα σημεία της τεράστιας αφίσας.

Δείτε εικόνες:

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Αναφορικά με τις ζημιές που υπέστη φωτογραφία μεγάλης κλίμακας, που απεικονίζει τη Μελίνα Μερκούρη στην αποβάθρα του σταθμού του Μετρό «Ακρόπολη», η ΣΤΑ.ΣΥ σε συνεργασία με συντηρήτρια έργων τέχνης προχωρά σε μια πρώτη παρέμβαση αποκατάστασης της ζημιάς, με τις εργασίες να ξεκινούν την ερχόμενη Κυριακή 28/09. Θα ακολουθήσει ολική αντικατάσταση της φθαρμένης φωτογραφίας με νέα, ίδιου περιεχομένου.