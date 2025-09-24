Μετρό: Βανδάλισαν την διάσημη αφίσα της Μελίνας Μερκούρη στον σταθμό «Ακρόπολη» – Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μελίνα Μερκούρη, Μετρό, Σύνταγμα

Άγνωστοι βανδάλισαν την διάσημη αφίσα της Μελίνας Μερκούρη στον σταθμό του Μετρό «Ακρόπολη». Τις φθορές διαπίστωσαν οι εργαζόμενοι του Μετρό το πρωί της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου 2025.

Πρόκειται για την περίφημη φωτογραφία που απεικονίζει υπουργό Πολιτισμού επί κυβερνήσεων Ανδρέα Παπανδρέου να χαιρετά χαμογελαστή πάνω στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, κρατώντας ένα μπουκέτο λουλούδια. Η τεράστια αφίσα κοσμεί τον σταθμό του Μετρό, «Ακρόπολη», από την αρχή της δημιουργίας του.

Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες άγνωστοι έχουν αφαιρέσει κομμάτια από διάφορα σημεία της τεράστιας αφίσας.

Δείτε εικόνες:

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Αναφορικά με τις ζημιές που υπέστη φωτογραφία μεγάλης κλίμακας, που απεικονίζει τη Μελίνα Μερκούρη στην αποβάθρα του σταθμού του Μετρό «Ακρόπολη», η ΣΤΑ.ΣΥ σε συνεργασία με συντηρήτρια έργων τέχνης προχωρά σε μια πρώτη παρέμβαση αποκατάστασης της ζημιάς, με τις εργασίες να ξεκινούν την ερχόμενη Κυριακή 28/09. Θα ακολουθήσει ολική αντικατάσταση της φθαρμένης φωτογραφίας με νέα, ίδιου περιεχομένου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιός του Δυτικού Νείλου: Τέσσερα νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα

Σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας-Τι περιλαμβάνει

Προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων στο υπουργείο Τουρισμού: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως αύριο

Βουλή: Κατατέθηκε νέα τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Τι αναφέρει

Πώς να χρησιμοποιήσετε το laptop σας ως δεύτερη οθόνη για το PC σας

O κοντινότερος εξωπλανήτης που έχει εντοπιστεί ίσως διαθέτει ωκεανό – Τι βρήκαν οι αστρονόμοι
περισσότερα
17:00 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Θάνατος 20χρονου ναυτικού: Ακυρώθηκε το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios

Δεν θα εκτελεστεί το σημερινό δρομολόγιο του Blue Star Chios από Πειραιά για Ρόδο, όπως γνωστο...
16:33 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Σουφλί: Συνελήφθη ανήλικος για επικίνδυνη οδήγηση – Προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο, το αυτοκίνητό του έπεσε σε άλλο όχημα

Στη σύλληψη ενός ανήλικου για επικίνδυνη οδήγηση προχώρησαν χθες αστυνομικοί του Τμήματος Συνο...
16:29 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Μεσσηνία: Κινητοποίηση για φωτιά στον Μελιγαλά

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (24/9) σε αγροτοδασική έκταση στον Μελιγαλά, στη Μεσσην...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος