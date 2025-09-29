Ξάνθη: Ελεύθερος ο αστυνομικός που κατηγορείται ότι πέρασε χειροπέδες σε 40χρονο, τον έβαλε στο πορτ μπαγκάζ και τον ξυλοκόπησε

Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του στον Εισαγγελέα Ξάνθης, ο αστυνομικός που κατηγορείται ότι ενώ ήταν εκτός υπηρεσίας συνέλαβε έναν 40χρονο πολίτη νομίζοντας πως είναι παράτυπος μετανάστης, του πέρασε χειροπέδες, τον έβαλε στο πόρτ μπαγκάζ και τον εγκατέλειψε στον επαρχιακό δρόμο του Σελέρου της Ξάνθης.

Ο αστυνομικός βαρύνεται με τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, της παράνομης κατακράτησης και της σωματικής βλάβης. Ορίσθηκε δικάσιμος στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ξάνθης την Τετάρτη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Όπως ανακοίνωσε το αρχηγείο, «η Ελληνική Αστυνομία επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με την αποστολή και τον ρόλο της ενώ παράλληλα ενεργοποιεί άμεσα κάθε προβλεπόμενη ποινική και πειθαρχική διαδικασία. Στόχος παραμένει η διασφάλιση της νομιμότητας, η ενίσχυση της διαφάνειας και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τον θεσμό».