Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 43χρονος που βιντεοσκοπούσε παράνομα στις τουαλέτες του αεροδρομίου «Μακεδονία»

Ένας 43χρονος Γερμανός συνελήφθη, με την κατηγορία ότι βιντεοσκοπούσε παράνομα άτομα στις τουαλέτες του αεροδρομίου «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Προηγήθηκε καταγγελία άνδρα, ο οποίος τον αντιλήφθηκε να βιντεοσκοπεί τον γιο του.

Στο κινητό τηλέφωνο του 43χρονου βρέθηκαν τρία παράνομα βίντεο κι άλλα πέντε, τα οποία είχε διαγράψει.

Ο 43χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράνομη αποτύπωση σε υλικό φορέα μη δημόσιας πράξης άλλου, σε βαθμό κακουργήματος.

Ο συλληφθείς παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.

