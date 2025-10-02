Δουδωνής στον Realfm 97,8 για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όλος ο χειρισμός, δηλώνει μία συγκάλυψη σε σχέση με τα υπουργικά πρόσωπα»

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την Εξεταστική Επιτροπή, την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τις δημοσκοπήσεις μίλησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

Για τον γεγονός ότι η Λάουρα Κοβέσι υποστήριξε ότι το άρθρο 86 του Συντάγματος για την δίωξη κατά μελών της κυβέρνησης αντίκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρέπει να αλλάξει ο Παναγιώτης Δουδωνής ανέφερε ότι «το πρόβλημα με το άρθρο 86 στο οποίο έχουμε πει πρώτοι ότι θέλουμε να αλλάξει, ο πρόεδρος μας, -ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Βουλή εδώ και πάνω από έναν χρόνο- είναι η καταχρηστική του εφαρμογή από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Το άρθρο 86 στην πραγματικότητα λέει ότι δεν γίνεται Προανακριτική Επιτροπή όταν είναι προδήλως αβάσιμη η κατηγορία, όταν δηλαδή αυτό το οποίο αποδίδουν ως πρόταση σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής είναι προδήλως αβάσιμο. Έτσι απορρίπτεται από τη Βουλή», είπε ο Παναγιώτης Δουδωνής.

Και συνέχισε: «Καταλαβαίνετε ότι έγινε μία καταχρηστική εφαρμογή του άρθρου. Γι’ αυτό λοιπόν λέμε ότι πρέπει να αλλάξει για να μην υπάρχει καμία προστασία σε υπουργικά πρόσωπα από την εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και πολύ σωστά το διατύπωσε και η κυρία Κοβέση».

Αναφορικά με την δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το διαβιβαστικό που εστάλησαν στην Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «λέει λοιπόν ότι άμεσα πρέπει να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της Προανακριτικής για τον φόβο παραγραφής, γράφει εκεί πέρα – αναφερόταν στο πρώτο αδίκημα του κυρίου Βορίδη. Εντούτοις θα σας πω ότι η κυβέρνηση το πήγε και λίγο παραπέρα, ότι όλος ο χειρισμός που έκανε στην Βουλή, όχι απλώς αποχωρώντας και λέγοντας ότι δεν θα γίνει η ψηφοφορία όπως έκανε ο αείμνηστος Σιούφας το 2008-2009, αλλά κάνοντας αυτή την χυδαία – θα έλεγα- κοινοβουλευτική πράξη με το να βάζει κάποιους και κάποιους άλλους και να ισχυριστεί ότι με την ανάγνωση των επιστολικών ότι δεν υπάρχει απαρτία ενώ υπουργοί της κυβέρνησης έχουν γράψει επιστημονικά ότι δεν υπάρχει στην περίπτωση αυτή… Όλο αυτό έγινε για να δημιουργηθεί ένα δεδικασμένο και να μην μπορεί να επανέλθει η Βουλή».

Και πρόσθεσε: «Δεν περίμενε βέβαια την αντίδραση της δική μας που οδήγησε στο να μην δημιουργηθεί για εμάς και να μπορούμε να επανέλθουμε και σίγουρα με επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία αν είμαστε κυβέρνηση. Αυτό, όλος ο χειρισμός, δηλώνει μία συγκάλυψη σε σχέση με τα υπουργικά πρόσωπα, με τους Βορίδη και Αυγενάκη, που όταν ξεκινάει από εκεί η συγκάλυψη που είναι και στα φώτα της δημοσιότητας όλο αυτό καταλαβαίνετε τι θα γίνει από κάτω».

Για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι ο Παναγιώτης Δουδωνής σημείωσε ότι «εδώ πέρα υπάρχει ένα αίτημα ενός γονιού το οποίο πρέπει να ακούσουμε με ανθρωπισμό, με αντίληψη της ευθύνης του κάθε οργάνου. Και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι πολύτιμος χρόνος χάθηκε και ως προς την ουσία του αιτήματος επίσης υπήρξαν ζητήματα εξαιτίας του υπουργού Δικαιοσύνης ο οποίος παρενέβαινε λέγοντας ακραία ανακριτική πράξη, (..) την εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι και νομίζω ότι αυτό δεν λειτούργησε καθόλου σε καλή κατεύθυνση».

«Νομίζω ότι η όλη στάση είναι μία στάση που αντιδικεί η κυβέρνηση με τους γονείς. Είναι πολύ κακός σύμβουλος η αλαζονεία και τέτοιου είδους αντιδικίες μόνο κακό μπορούν να κάνουν», τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Για τις δημοσκοπήσεις και κάποιες διαφωνίες που εκφράζονται δημόσια από στελέχη του ΠΑΣΟΚ για την στρατηγική του κόμματος ο Παναγιώτης Δουδωνής υπογράμμισε ότι «πιστεύω ότι η ομόνοια και η ενότητας του μηνύματος είναι πάρα πολύ κρίσιμη γιατί οποιαδήποτε αν θέλετε συζήτηση άλλου τύπου γίνεται βορά στον επικοινωνιακό μηχανισμό της ΝΔ η οποία θεωρεί ότι αυτά είναι μεγάλα προβλήματα ενώ έχει έναν πρώην Πρωθυπουργό της έτοιμο να κάνει κόμμα και να ασκεί πολύ αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση, έναν πρώην υπουργό Εξωτερικών της επίσης να ασκεί αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση και εν πάση περιπτώσει θέλουν κάποιοι τα βλέμματα να τα στρέφουν προς τα εδώ. Νομίζω ότι αυτό δεν εξυπηρετεί τον κοινό μας στόχο».